Cande Ruggeri tuvo que llevar a su hija al hospital y compartió su angustia

Cande Ruggeri compartió en sus redes sociales una angustiante situación que vivió con su hija Vita Maccari tras un accidente doméstico en su casa. La modelo explicó la culpa que sintió después de que la pequeña se accidente en la vivienda y termine en el hospital.

La influencer contó el origen del hecho: “Les quiero contar algo que pasó ayer. Tenía el desfile de una de las diseñadoras que más admiro, la que me hizo dos de los vestidos de mi casamiento. Estaba muy entusiasmada, pero cuando me estaba por ir, Vitu se abrió la pera por segunda vez en el año”.

Posteriormente detalló cómo sucedió la caída en la cocina: “Estábamos en la cocina, se bajó de la silla y con las medias que tenía se resbaló y se cayó arriba de un cajón que yo había abierto”. Tras llevarla inmediatamente al centro médico, aclaró: “Por suerte no la tuvieron que coser, solamente le pusieron un pegamento en la herida”.

A pesar de que la niña se encuentra bien, la modelo abrió su corazón sobre el impacto emocional que le provocó: “Me sentí la peor madre del mundo, siempre cargando con la culpa que las madres tenemos. No quiero seguir llorando, pero es un tema que estoy intentando trabajar”.

Finalmente, decidió priorizar el cuidado de su hija y suspender sus compromisos profesionales: “Obviamente no fui al evento. En ese momento te das cuenta de que lo más importante del mundo es tu hija, no me importó más nada”. Y concluyó sobre su recuperación: “Ella está bien, se siente bárbara, pero yo todavía no puedo sacarme la culpa”.