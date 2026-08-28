Cande Tinelli contó por qué se burló de Tini tras el escándalo con su papá

La empresaria e influencer Candelaria Tinelli reapareció públicamente en una entrevista con Puro Show para abordar diversos temas relacionados con su entorno familiar y laboral.

En primer lugar, la joven confirmó la realización de la tercera temporada de la serie sobre su clan, Los Tinelli, y se mostró entusiasmada por el proyecto al manifestar "Estoy muy bien, tranquila, feliz y esperando el lanzamiento del reality. Estamos muy contentos, ya firmé para la tercera temporada. Va a ser divertido y picante". En sintonía con esto, se refirió al vínculo actual con sus seres queridos y minimizó los roces pasados argumentando que "Son cosas normales que pasan en las familias y como uno está expuesto llama más la atención, pero está todo bien".

Asimismo, analizó la actualidad laboral de su progenitor, Marcelo Tinelli, destacando su incursión en plataformas digitales. Sobre esta nueva etapa, Candelaria expresó "A mi papá lo veo bien, me encanta que esté en los streamings, está bueno que renueve el público y se acerque a caras nuevas".

Al ser consultada sobre el posible retorno del conductor a la pantalla tradicional, ella no descartó la idea e indicó que "Siempre hay una posibilidad de que vuelva a la tele, hay una esperanza y todos nos quedamos con el fantasma del Bailando que queremos que vuelva", sugiriendo además que le gustaría verlo trabajar en conjunto con Mario Pergolini.

Por otro lado, la influencer aclaró los motivos de sus recientes publicaciones en redes sociales, las cuales coincidieron con la auditoría que afronta la cantante Tini Stoessel respecto a la administración de su padre, Alejandro Stoessel.

Respecto a sus posteos sobre el karma y la canción titulada Ángel, donde la artista de pop alude al histórico conflicto judicial entre sus respectivos padres, Candelaria fue contundente y afirmó "No quiero opinar nada sobre el tema de Tini, aclaré que ella me cae superbién, la adoro, pero tocó en su momento algo que fue doloroso para mi familia. Contra ella no tengo nada, le deseo lo mejor y ojalá se solucione todo".

En ese sentido, se mostró comprensiva ante el panorama actual que atraviesa la cantante, reconociendo su esfuerzo profesional a pesar de las repercusiones del conflicto. Sobre la situación de su colega, confesó "Me parece una lástima lo que le está pasando pero no sé si me sorprende. Me da pena por ella, porque es una mina muy laburadora, se merece lo mejor y ojalá se solucione".

Para finalizar, Candelaria explicó que sus expresiones virtuales respondieron a una reacción natural frente al alivio de sentir que el tiempo clarificó la verdad histórica del conflicto de su familia. Al respecto, concluyó diciendo "Yo soy la hija de la persona a la que le hizo una canción que fue cantada por mucha gente y me salió el instinto de descargarme. No tengo nada malo, solo el instinto de hija, tuve el alivio de que las cosas se aclaren. Para nosotros fue un momento re feo, pero lo superamos y ya está todo bien".