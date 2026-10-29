Cande Tinelli explotó por las críticas a su cuerpo: “Envidiosas resentidas”

En el primer párrafo de esta historia se encuentran Cande Tinelli y su profunda molestia luego de recibir un repudiable mensaje en Instagram donde una usuaria le exigió de forma desubicada "Que comience a comer". Lejos de ignorar el agravio sobre su aspecto físico, la influencer decidió enfrentar públicamente a la seguidora para poner un freno definitivo a la agresión digital.

Durante su descargo, la protagonista explicó que criticar a una persona flaca genera el mismo daño que hacerlo con una persona con sobrepeso y remarcó que carga con trastornos alimenticios y diversos problemas personales desde su nacimiento mediante la frase “Che, bardear a una flaca es igual que bardear a una gorda, eh. No hay diferencia. Desde que nací tengo trastornos y un montón de mambos detrás de un cuerpo que quizás ni sabés”.

Con total firmeza, la mediática pidió prudencia al señalar que "No opinen sin saber porque a mí me puede afectar igual que a una persona con obesidad. Así que cuidado con las palabras y lo que dicen".

En la continuidad de su fuerte respuesta, la joven arremetió contra quienes la hostigan habitualmente y las calificó directamente como “Envidiosas resentidas. Seguro no son felices con sus cuerpos y por eso entran a bardear. La gente feliz no rompe las pelotas”.

Para cerrar su postura, la famosa compartió historias en su perfil digital donde cuestionó con ironía la doble moral de los ataques hacia los cuerpos delgados al escribir “Hoy me levanté con el cuchillo entre los dientes. ¿Qué onda bardear a las flacas? ¿Puedo bardear yo a las gordas entonces? ¿Qué es esto? No me parece” y sentenció que “Salud mental. Discriminación. Violencia y agresividad… Aplica a todos los cuerpos, eh”.