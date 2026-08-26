Cande Tinelli se burló de Tini Stoessel luego del tremendo "robo" de su papá

La interna de una de las familias más conocidas del espectáculo sumó un nuevo capítulo de tensiones cruzadas. Todo comenzó a partir de la difusión de una auditoría que la cantante Tini Stoessel solicitó para revisar la administración de su patrimonio, el cual estaba a cargo de su padre Alejandro Stoessel. Esta situación generó una inmediata repercusión pública y motivó la reacción de las hijas de Marcelo Tinelli, Cande y Micaela Tinelli, quienes recordaron viejos conflictos del pasado.

La joven utilizó sus redes para compartir un contundente mensaje con la frase "Amo el universo y su karma" en medio del revuelo familiar que rodea a la artista. El distanciamiento entre ambos entornos familiares tiene raíces profundas.

Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli mantuvieron una sociedad comercial durante años que culminó en un fuerte enfrentamiento judicial vinculado a la producción de la tira infantil Patito Feo. Aquella disputa legal fue ganada por el conductor televisivo, lo que dejó al productor en una posición sumamente desfavorable desde el aspecto económico y anímico, un hecho que la intérprete de pop nunca le perdonó.

Como consecuencia de ese histórico pleito familiar, la cantante publicó en 2024 su álbum discográfico titulado Un mechón de pelo. En ese trabajo incluyó el tema musical Ángel, una composición en la que relató los pormenores de la contienda legal y apuntó de manera directa contra la figura del presentador de televisión.

Ante la reciente revelación sobre el manejo de los bienes de la artista, Cande Tinelli utilizó las redes sociales para compartir una serie de reflexiones en sus historias personales utilizando frases de aquella misma canción. En primer término, la joven diseñadora escribió "Judas dio el beso. Justicia divina" y posteriormente complementó con la frase "Amo mucho la sabiduría del universo y su karma".

Para precisar su postura sobre el conflicto que involucra a sus padres, la integrante del clan Tinelli profundizó en las consecuencias que tuvo la canción para su círculo íntimo. Al respecto, expresó "La amo a ella pero el tema me hizo daño a mi y a mis hermanos. Me da paz que todo salga a la luz".

Asimismo, aclaró que, si bien mantiene un afecto por la cantante, le afectaron las repercusiones del tema empresarial, manifestando "La amo a ella, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos, me da paz que las cosas salgan a la luz".