Cande Tinelli se cambió el look y aprovechó para burlarse de Tini Stoessel

Cande Tinelli decidió modificar el aspecto de su cabellera y sorprendió a su público con una publicación que realizó en las últimas horas. La hija de Marcelo Tinelli compartió un video breve en las historias de su red social donde mostró dos mechas más claras sobre su tono castaño habitual.

Con el pelo recogido y los mechones cayendo a los lados del rostro, la famosa Cande Tinelli aprovechó para tomarse con gracia el resultado. Sobre la imagen colocó una frase donde expresó "Por tener DOS mechas me creo rubia", haciendo alusión a la pequeña modificación en su apariencia.

Esta renovación estética llega tras un período de intensas novedades familiares, el lanzamiento de un proyecto televisivo y la triste pérdida de su mascota Linda. Sin embargo, Cande Tinelli suele apelar a estas transformaciones para renovar su estilo y comunicarse con la audiencia que la sigue día a día.

La última modificación destacada de Cande Tinelli había sido durante mayo, cuando pasó por la peluquería para realizarse un procedimiento especial. En aquella oportunidad apostó por una melena rubia de gran longitud e indicó que se trataba de un "Tratamiento de células madres" para cuidar la salud capilar.

En esta ocasión, Cande Tinelli prefirió mantener la base oscura en su larga cabellera y sumar tan solo el detalle claro al frente. De este modo, la creadora de contenido volvió a captar la atención de los usuarios al mostrar cómo luce en esta nueva etapa de su vida personal.