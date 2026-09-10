Cande Vetrano tomó una dura decisión tras la infidelidad de su marido

Más de 12 meses después del revuelo provocado por la ruptura entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, se conocieron los detalles sobre cómo impactó el hecho en el entorno cercano. El foco quedó puesto en Candela Vetrano, pareja de Andrés Gil, al descubrir que el padre de su bebé recién nacido mantenía una relación paralela con su compañera de reparto.

El rumor sobre el vínculo secreto cobró fuerza en las plataformas digitales durante 2025, tiempo después de que la pareja de actores anunciara su separación. La confirmación periodística llegó a través de Ángel de Brito en el programa LAM, donde el conductor aseguró que "el vínculo existió".

La revelación surgió luego de que María del Cerro explicara los motivos de la ausencia de Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito, evento al que solía acudir por formar parte del círculo íntimo de amistades. Ante lo sucedido, el grupo de cercanas a Espósito respaldó de manera unánime a Vetrano en un contexto de alta tensión personal.

Por su parte, el panelista Pepe Ochoa aportó precisiones sobre la dinámica de los involucrados, quienes compartían elencos y extensas giras bajo la dirección de Vázquez. Al referirse al estado de la relación de la actriz con el padre de su hijo Pino, Ochoa detalló que "Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo". En ese sentido, De Brito agregó que "después cada uno arregló sus cosas".

Previamente, el periodista Juan Etchegoyen había informado sobre el aislamiento de la artista en su domicilio para evitar el contacto con la prensa. En aquel momento, Etchegoyen sostuvo que "lo que me cuentan personas del entorno artístico donde se mueven ellos es que Cande tiene serias dudas del vínculo que tuvo o tiene Andrés Gil con Gime Accardi". Asimismo, el cronista añadió que "me hablan que ella directamente le preguntó si pasó algo con Gimena. Me dicen que el tema la tiene muy afectada y es entendible". Pese a la crisis desatada, los protagonistas lograron superar el conflicto y continuar con su vida familiar.