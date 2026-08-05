Candela Arizaga, la modelo e influencer de 23 años que fue hallada semidesnuda y en estado de conmoción en el barrio porteño de Belgrano, declaró ante la Justicia que Facundo Moyano "no me pegó" y negó haber sido víctima de una agresión física durante el confuso episodio ocurrido en la madrugada del lunes.

La joven brindó su testimonio mientras permanecía internada en el Hospital Pirovano, donde fue trasladada tras ser asistida por personal del SAME. Según trascendió de fuentes judiciales, también afirmó que el dirigente sindical "no me hizo nada" y atribuyó lo ocurrido al consumo de drogas por parte de ambos.

La pericia respaldó parte de su relato

El expediente también incorporó el informe de la médica legista que examinó a Arizaga. La profesional constató únicamente un raspón en una de sus rodillas, una lesión compatible con una caída durante la carrera por la vía pública, y no detectó otras lesiones físicas.

Pese a la declaración de la joven, la investigación sigue adelante. Facundo Moyano continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, una calificación que permite a la Fiscalía continuar con el expediente aun cuando la denunciante no impulse una acusación penal.

La causa sigue abierta

Como parte de las medidas de prueba, la Justicia ordenó el allanamiento del departamento donde ocurrió el episodio, en la avenida del Libertador al 5400. Allí se secuestraron dos teléfonos celulares y no se encontraron drogas, aunque sí una jeringa cuyo contenido dio resultado negativo en las pruebas realizadas. Además, se incorporaron videos de cámaras de seguridad que registran a Arizaga corriendo semidesnuda por la calle y a Moyano siguiéndola, imágenes que serán analizadas para reconstruir la secuencia de los hechos.

En paralelo, el abogado de la joven, Diego Storto, adelantó que su clienta ampliará su declaración cuando se encuentre en mejores condiciones. Señaló que Arizaga atravesó una noche "muy traumática" y que todavía no está definido si impulsará una denuncia penal contra el exdiputado.