Candela Arizaga declaró ante la Justicia y desligó a Facundo Moyano del episodio ocurrido días atrás en el barrio porteño de Belgrano. La joven de 23 años aseguró que la droga secuestrada era suya, negó haber sufrido violencia física o verbal y sostuvo que atravesó un brote psicótico después de consumir cocaína. Además, pidió que se levanten las medidas restrictivas contra su pareja porque quiere retomar el vínculo con él.

La declaración se produjo este jueves 6 de agosto, 72 horas después del episodio que generó repercusión cuando Arizaga salió corriendo durante la madrugada por la avenida del Libertador. La joven fue convocada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, especializada en violencia de género.

Durante su testimonio, explicó que había pasado el fin de semana junto a Moyano. Según relató, el domingo fueron a ver un partido de River y posteriormente regresaron al departamento del dirigente, ubicado sobre la avenida del Libertador, en el barrio de Belgrano.

Una vez en el domicilio, ambos vieron una película. Arizaga aseguró que no tuvieron una discusión ni mantuvieron relaciones sexuales esa noche.

“Yo tenía mi propia droga”

Según la declaración de la joven, después de la medianoche no podía dormir y decidió consumir cocaína que llevaba entre sus pertenencias.

Arizaga fue categórica al intentar desvincular a Moyano del consumo. Sostuvo que él no consumió drogas ni tomó alcohol durante esa noche y que la sustancia que posteriormente fue encontrada en el departamento era de su propiedad.

“Yo tenía mi propia droga”, afirmó ante la Justicia. También explicó que la tenía desde hacía tiempo y que, según recordó, se la habían regalado. (Todo Noticias)

La joven relacionó el consumo con el estado en el que se encontraba y aseguró que atravesó un “brote psicótico”. Según su relato, venía experimentando cambios de ánimo y la combinación de esas circunstancias con la droga provocó el episodio.

Dijo que alucinaba y quería escapar

Al reconstruir las horas previas a su salida del departamento, Arizaga explicó que comenzó a experimentar alucinaciones y una sensación de persecución.

Según declaró, sentía que algo o alguien la perseguía, por lo que decidió escapar del edificio. Dijo recordar poco de lo ocurrido y señaló que su memoria se concentra principalmente en haber corrido por la calle.

La joven fue asistida posteriormente y trasladada en una ambulancia a un hospital. También contó que durante la huida se tropezó y sufrió heridas en las rodillas. (Todo Noticias)

Negó haber sido golpeada o privada de su libertad

Uno de los puntos centrales de su declaración fue el rechazo a las versiones que vinculaban a Moyano con una situación de violencia.

Arizaga negó haber sufrido violencia física o verbal por parte del dirigente y también descartó haber sido privada de su libertad. Según su testimonio, no existió una pelea de pareja durante la noche.

La joven también se refirió a distintos elementos incorporados a la investigación. Sobre un vidrio roto encontrado en el departamento, manifestó que el daño ya estaba y que desconocía cómo había ocurrido.

En cuanto a las imágenes de las cámaras de seguridad, afirmó que la persona que aparece detrás de ella mientras corre no era Moyano, sino un chofer del dirigente que posteriormente habría llevado un bolso con sus pertenencias hasta el hospital. (Todo Noticias)

Pidió levantar las restricciones contra Moyano

Al finalizar su declaración, Arizaga manifestó ante el Ministerio Público Fiscal que no quería continuar con la acción penal y solicitó que se levantaran las medidas cautelares y la restricción de acercamiento que pesan sobre Moyano.

La joven expresó además su intención de retomar la relación con el dirigente, con quien mantiene un vínculo desde enero de 2026.

Por su parte, el abogado de Moyano, Miguel Molina, pidió a la Fiscalía que se levanten las restricciones de contacto y acercamiento para que ambos puedan continuar con su relación. (Todo Noticias)

Moyano, de 41 años, continúa vinculado a la causa, en la que fue imputado por lesiones leves y privación ilegal de la libertad, mientras que la declaración de Arizaga incorporó una nueva versión sobre lo sucedido durante aquella madrugada en Belgrano. (LA NACION)