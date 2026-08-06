Candela Arizaga rompió el silencio luego del episodio que protagonizó durante la madrugada del martes en el barrio porteño de Belgrano. La influencer utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer a las personas que se preocuparon por su estado y el de su mascota.

“Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera”, escribió Arizaga en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Luego, la joven también se refirió a las críticas que recibió tras la difusión de las imágenes del episodio. “A la gente que me bardea, le deseo mucho amor”, expresó a modo de cierre.

Cómo fue el episodio

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada del martes, cuando la joven salió corriendo semidesnuda de un edificio ubicado en avenida del Libertador 5414, esquina Virrey Loreto.

Según trascendió, Facundo Moyano la siguió y fue interceptado por efectivos policiales en medio de la calle.

Un video registrado por un testigo mostró a Arizaga caminando de manera errática por avenida del Libertador, visiblemente desorientada y pidiendo ayuda.

Ante la situación, la Policía y el SAME desplegaron un operativo en plena avenida. “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, relató un vecino en diálogo con Radio Mitre.

Horas después, el diputado nacional y abogado Hugo “Huguito” Moyano ingresó a la Comisaría 13, pasadas las 8.30, para interiorizarse sobre la causa y asistir a su hermano Facundo.

Posteriormente se confirmó que el exdiputado y sindicalista quedó representado legalmente por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga es modelo e influencer y tiene más de 300.000 seguidores en Instagram. En sus redes sociales comparte fotografías de viajes, producciones profesionales y distintos momentos de su vida cotidiana.

La joven alcanzó mayor notoriedad pública a comienzos de 2024, cuando hizo pública su relación con el cantante L-Gante. El vínculo duró apenas algunos meses, pero ambos compartieron fotografías y videos juntos que confirmaron el romance y despertaron la atención de sus seguidores.

Arizaga también muestra en sus redes su fanatismo por Rosario Central. En distintas publicaciones aparece alentando al “Canalla” en el Gigante de Arroyito e incluso luciendo la camiseta del club.