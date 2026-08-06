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Candela Arizaga habló tras el escándalo y agradeció la preocupación
POR REDACCIÓN
Candela Arizaga rompió el silencio luego del episodio que protagonizó durante la madrugada del martes en el barrio porteño de Belgrano. La influencer utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer a las personas que se preocuparon por su estado y el de su mascota.
“Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera”, escribió Arizaga en una historia publicada en su cuenta de Instagram.
Luego, la joven también se refirió a las críticas que recibió tras la difusión de las imágenes del episodio. “A la gente que me bardea, le deseo mucho amor”, expresó a modo de cierre.
Cómo fue el episodio
El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada del martes, cuando la joven salió corriendo semidesnuda de un edificio ubicado en avenida del Libertador 5414, esquina Virrey Loreto.
Según trascendió, Facundo Moyano la siguió y fue interceptado por efectivos policiales en medio de la calle.
Un video registrado por un testigo mostró a Arizaga caminando de manera errática por avenida del Libertador, visiblemente desorientada y pidiendo ayuda.
Ante la situación, la Policía y el SAME desplegaron un operativo en plena avenida. “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, relató un vecino en diálogo con Radio Mitre.
Horas después, el diputado nacional y abogado Hugo “Huguito” Moyano ingresó a la Comisaría 13, pasadas las 8.30, para interiorizarse sobre la causa y asistir a su hermano Facundo.
Posteriormente se confirmó que el exdiputado y sindicalista quedó representado legalmente por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.
Quién es Candela Arizaga
Candela Arizaga es modelo e influencer y tiene más de 300.000 seguidores en Instagram. En sus redes sociales comparte fotografías de viajes, producciones profesionales y distintos momentos de su vida cotidiana.
La joven alcanzó mayor notoriedad pública a comienzos de 2024, cuando hizo pública su relación con el cantante L-Gante. El vínculo duró apenas algunos meses, pero ambos compartieron fotografías y videos juntos que confirmaron el romance y despertaron la atención de sus seguidores.
Arizaga también muestra en sus redes su fanatismo por Rosario Central. En distintas publicaciones aparece alentando al “Canalla” en el Gigante de Arroyito e incluso luciendo la camiseta del club.