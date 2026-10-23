Candela Arizaga volvió a presentarse ante la Justicia para solicitar que se levante la restricción de acercamiento que pesa sobre su pareja, el exdiputado nacional Facundo Moyano, investigado por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad. La joven de 23 años aseguró que desea continuar con la relación y manifestó su intención de formar una familia, mientras la Fiscalía analiza si corresponde mantener las medidas de protección.

La presentación se realizó este jueves 22 de octubre, en el marco de una nueva evaluación de la situación judicial. Durante la jornada, Arizaga fue entrevistada por una psicóloga y una trabajadora social del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, quienes elaboraron un informe sobre su estado actual y las condiciones en las que expresó su voluntad.

En ese encuentro, la joven reiteró que quiere retomar su vínculo con Moyano sin las limitaciones impuestas por la Justicia. "Quiero que se levanten y seguir con mi vida. Quiero continuar con mi relación de una manera normal", expresó ante las profesionales.

Arizaga también explicó que, pese a la investigación en curso, mantiene sus proyectos personales junto al dirigente. Entre ellos mencionó la posibilidad de formar una familia en los próximos años y construir una relación estable.

La joven sostuvo que no recuerda con exactitud lo ocurrido durante el episodio que originó la causa judicial y reiteró que, desde el comienzo, negó haber sufrido situaciones de violencia por parte de Moyano. Asimismo, reconoció que las medidas de protección fueron adoptadas por la Justicia ante las circunstancias iniciales del caso, aunque consideró que actualmente deberían revisarse.

Qué reveló el informe psicológico sobre Candela Arizaga

El documento elaborado por las profesionales del Ministerio Público Fiscal incorporó observaciones sobre la manera en que Arizaga interpreta su relación y los hechos investigados.

Según el informe, durante la entrevista se identificaron señales de culpabilización y una tendencia a naturalizar determinadas conductas dentro del vínculo de pareja. También se observaron justificaciones de algunos comportamientos atribuidos al exdiputado.

Sin embargo, las especialistas aclararon que estos indicadores no afectarían la voluntad expresada por la joven ni necesariamente condicionarían sus declaraciones dentro del proceso judicial.

En otro tramo de la entrevista, Arizaga aseguró que no recibió amenazas, presiones ni ofrecimientos económicos de Moyano para modificar su postura. También reconoció que algunas declaraciones públicas del dirigente le generaron incomodidad, aunque las vinculó con el estrés provocado por la situación judicial.

Respecto de su vida cotidiana, manifestó que recuperó el contacto frecuente con familiares y amigos, especialmente con su padre, y expresó su intención de continuar con acompañamiento profesional en materia de salud mental.

El viaje con Facundo Moyano y la decisión que espera la Justicia

Otro de los aspectos abordados durante la evaluación fue el viaje que Arizaga y Moyano realizaron juntos al exterior, pese a que la prohibición de acercamiento continuaba vigente en la Argentina.

Sobre esa experiencia, la joven aseguró que no atravesó situaciones de violencia ni malos tratos. Incluso describió el encuentro como una etapa positiva de la relación y manifestó su deseo de poder compartir nuevamente su vida cotidiana con el exdiputado dentro del país.

Por su parte, Moyano tenía previsto declarar durante la misma jornada, pero no asistió a la audiencia debido a un cuadro febril. Su presentación fue reprogramada para el próximo lunes 26 de octubre.

Mientras tanto, la Fiscalía deberá evaluar los informes incorporados al expediente y determinar si corresponde sostener, modificar o dejar sin efecto las restricciones judiciales.

Aunque Arizaga manifestó en reiteradas oportunidades su deseo de retomar la relación, la resolución no depende únicamente de su voluntad, ya que las medidas fueron adoptadas en el marco de una investigación penal que continúa abierta.