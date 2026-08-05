La aparición de Candela Arizaga semidesnuda y desorientada en las calles de Belgrano abrió una investigación judicial que todavía busca reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al episodio y qué pudo haber provocado el estado en el que fue encontrada la influencer vinculada al exdiputado Facundo Moyano.

Mientras la Justicia intenta determinar las circunstancias del caso y establecer qué sustancias habría consumido la joven, dos especialistas en toxicología explicaron cuáles son los efectos que puede provocar una intoxicación después de varios días de consumo de drogas y alcohol.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre qué droga habría consumido Arizaga. Por ese motivo, los especialistas remarcaron que los efectos descriptos son posibilidades médicas y no una explicación definitiva de lo que le ocurrió.

El estado en el que encontraron a Candela Arizaga

Uno de los elementos que más llamó la atención del episodio fue que la joven apareció semidesnuda, desorientada y caminando por la vía pública durante la madrugada.

El toxicólogo Fernando Cardini explicó que determinadas drogas estimulantes y algunas mezclas sintéticas pueden provocar hipertermia, es decir, un aumento extremo de la temperatura corporal.

En cuadros severos, esa alteración puede generar una sensación de calor insoportable. En ese contexto, una persona puede llegar a quitarse la ropa para intentar aliviar la temperatura.

Pero el cuadro puede ir mucho más allá. Según el especialista, la hipertermia puede presentarse junto con sed intensa, ataques de pánico, alucinaciones y un fuerte estado de confusión.

Esa combinación puede hacer que una persona salga corriendo, deambule por la calle o pierda la noción de dónde se encuentra.

Cardini señaló que algunos de estos efectos pueden aparecer con determinadas anfetaminas y con mezclas que se comercializan ilegalmente bajo el nombre de “tussi”.

Sin embargo, insistió en que no se puede afirmar que ese haya sido el cuadro de Arizaga hasta conocer los resultados de los análisis toxicológicos.

Qué puede provocar la mezcla de drogas y alcohol

El toxicólogo Luis Ferrari explicó que el riesgo aumenta cuando el consumo se mantiene durante varios días, porque el organismo no tiene tiempo suficiente para recuperarse.

La combinación de drogas estimulantes con alcohol puede afectar distintos órganos y provocar alteraciones en el funcionamiento cerebral, problemas cardíacos, lesiones renales y modificaciones en el nivel de conciencia.

Entre las consecuencias posibles aparecen la pérdida de la noción del tiempo y el espacio, estados de confusión y ataques psicóticos.

En los cuadros más graves, la intoxicación puede comprometer incluso la respiración y generar una falla respiratoria potencialmente mortal.

El caso de la cocaína y el alcohol

Ferrari puso como ejemplo la combinación de cocaína y alcohol.

Cuando ambas sustancias se encuentran en el organismo se genera cocaetileno, un compuesto que puede incrementar la toxicidad sobre el corazón y elevar el riesgo de arritmias, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Cardini, por su parte, explicó que el efecto final de combinar una sustancia excitante con otra depresora depende de las dosis presentes en el cuerpo y de la respuesta de cada organismo.

En algunas mezclas con anfetaminas, el efecto estimulante puede predominar y modificar la respuesta esperada frente al consumo de alcohol.

Por qué es difícil saber qué consumió una persona

Otro de los problemas que señalaron los especialistas es que muchas de las drogas sintéticas que circulan actualmente no tienen una composición fija.

Una sustancia vendida como “tussi” o “cocaína rosa”, por ejemplo, puede contener diferentes combinaciones de ketamina, MDMA, cocaína y otros compuestos.

Esto significa que una persona puede desconocer qué sustancias ingresaron realmente a su organismo y que los efectos sean difíciles de anticipar.

Por eso, Ferrari sostuvo que sin un estudio toxicológico no se puede determinar qué consumió una persona en un caso concreto.

La investigación sobre lo ocurrido con Arizaga

Mientras los especialistas explican qué cuadros pueden generar determinadas combinaciones de sustancias, la Justicia continúa investigando qué ocurrió antes de que Candela Arizaga apareciera en la vía pública.

La joven fue asistida por el SAME y trasladada a un centro médico, donde recibió atención y fue dada de alta luego de completar los estudios correspondientes.

En su declaración testimonial, Arizaga sostuvo que Facundo Moyano no la había agredido físicamente y atribuyó lo ocurrido a un cuadro relacionado con el consumo de sustancias.

Los estudios médicos incorporados al expediente registraron únicamente escoriaciones leves en la zona de la rodilla, compatibles con una caída.

La investigación continúa abierta y contempla el análisis de cámaras de seguridad, dispositivos secuestrados y los elementos que permitan reconstruir qué sucedió durante las horas previas al episodio.

Por ahora, la explicación sobre los posibles efectos de las drogas y el alcohol no permite establecer qué le pasó concretamente a Candela Arizaga. Esa respuesta dependerá de las pericias y de la evidencia que reúna la Justicia.