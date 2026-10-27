Candela Arizaga volvió a mostrarse públicamente junto a Facundo Moyano después de que la Justicia porteña dejara sin efecto la restricción perimetral que le impedía al exdiputado acercarse a ella. La influencer compartió una fotografía romántica en sus redes sociales y publicó un mensaje sobre el amor y el paso del tiempo que llamó la atención de sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Arizaga difundió una selfie en la que aparece abrazada a Moyano, ambos sonrientes. La publicación estuvo acompañada por una reflexión que fue interpretada como una referencia a la situación que atravesó la pareja durante los últimos meses.

"El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar", escribió la influencer, horas después de conocerse la resolución judicial.

La decisión fue adoptada este lunes 26 de octubre, luego de que Moyano se presentara a declarar ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 de la Ciudad de Buenos Aires.

Al salir de la audiencia, el dirigente confirmó que la medida había quedado sin efecto y explicó que ahora podía reencontrarse con su pareja sin las restricciones anteriores. "Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad", expresó ante los medios.

Sin embargo, el levantamiento de la restricción no implica el cierre de la causa judicial. Moyano continúa imputado en una investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un expediente que también incluye hechos investigados en un contexto de violencia de género.

Candela Arizaga habló de sus planes de casamiento

Días antes de conocerse la resolución, Arizaga se había presentado ante la Justicia para solicitar que se dejara sin efecto la prohibición de acercamiento. En esa oportunidad, manifestó su intención de continuar con la relación sentimental y negó haber sufrido violencia de género.

La influencer también reveló que existió un compromiso entre ambos, aunque prefirió mantener los detalles en privado. "Hubo un compromiso, pero no quiero hablar de lo personal", sostuvo.

Además, cuando fue consultada sobre la posibilidad de contraer matrimonio con el exdiputado, respondió: "Obvio que me quiero casar con él, es el objetivo de cualquier pareja que se quiere y se ama".

Durante la entrevista, Arizaga también desmintió los rumores que circulaban sobre un supuesto embarazo.

La nueva fotografía compartida en Instagram representa una de las primeras demostraciones públicas de la pareja tras la decisión judicial. Mientras ambos manifiestan su intención de continuar juntos, la investigación seguirá su curso para esclarecer los hechos denunciados.