Candela Arizaga reapareció públicamente este miércoles con un mensaje en sus redes sociales, horas después de recibir el alta médica tras el episodio ocurrido en el departamento de Facundo Moyano, en el barrio porteño de Belgrano. La joven agradeció las muestras de apoyo que recibió durante los últimos días y aseguró que tanto ella como su mascota se encuentran en buen estado.

A través de una historia de Instagram, la modelo escribió: "Tengo errores como cualquiera, pero también tengo la fuerza para salir adelante". En el mismo mensaje agradeció a las personas que la acompañaron durante este difícil momento y llevó tranquilidad sobre "Mafia", su bulldog francés, cuyo paradero había generado preocupación luego del confuso episodio.

La publicación se conoció mientras la Justicia continúa investigando qué ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando Arizaga fue encontrada corriendo semidesnuda y desorientada por las calles de Belgrano. El hecho derivó en la detención de Facundo Moyano, quien fue indagado y posteriormente recuperó la libertad, aunque sigue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La causa sigue en investigación

En las últimas horas también se difundieron nuevas imágenes de cámaras de seguridad que muestran parte de la secuencia ocurrida en la vía pública y que fueron incorporadas al expediente judicial. Los investigadores buscan reconstruir con precisión qué sucedió dentro del departamento y en los minutos posteriores, antes de la intervención policial.

Mientras avanza la investigación, el mensaje de Arizaga marcó su primera aparición pública desde el episodio. Sin hacer referencias directas a la causa judicial, la joven optó por agradecer el acompañamiento recibido y transmitir que atraviesa su recuperación junto a su familia y su mascota.