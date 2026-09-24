"San Juan es un semillero muy grande en el vóley, pero es muy importante que ellas tengan acceso, oportunidades y posibilidades”. Con esa definición, Candelaria Herrera destacó el potencial de las categorías formativas de la provincia y puso el foco en la necesidad de generar espacios para que las jóvenes puedan desarrollarse dentro de la disciplina.

La integrante de Las Panteras y subcampeona sudamericana habló con DIARIO HUARPE en la previa del campus que encabezará el 2 y 3 de octubre en el Gimnasio Ambrosini de El Palomar. La actividad, organizada por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), estará destinada a jugadoras Sub-13, Sub-14, Sub-15 y Sub-16.

Para Herrera, la posibilidad de compartir su recorrido con las juveniles puede servir como incentivo para quienes hoy comienzan a proyectarse dentro del vóley.

“Es importante esta oportunidad no solo para compartir y aprender con las chicas, también enseñarles la experiencia que he tenido afuera y darles ese incentivo para que sueñen con estar algún día acá donde yo estoy”, declaró a DIARIO HUARPE.

Candelaria Herrera (foto: Gentileza Darío Pacheco)

Volver al lugar donde empezó

El campus tendrá además un significado especial para la sanjuanina. El proyecto surgió junto a Alejandra Valgorri, entrenadora que la acompañó durante sus primeros años, y marcará su regreso al lugar donde comenzó su formación deportiva.

“Yo acá en la Universidad arranqué muy chiquita y es una manera de traer la experiencia de todos estos años con entrenadores en diferentes clubes y darle a cada nena ese incentivo de querer llegar algún día”, explicó.

A partir de aquel comienzo, Herrera construyó una carrera que la llevó a competir en diferentes clubes y a integrar la Selección Argentina. Ese recorrido le permitió incorporar experiencias que ahora pretende transmitir a las nuevas generaciones.

La jugadora también señaló que detrás del alto rendimiento existen exigencias que van más allá de lo técnico, como la disciplina, la adaptación y los sacrificios personales que implica continuar una carrera lejos de la familia.

Más oportunidades para las juveniles

Herrera vinculó su propia historia con la necesidad de que las jugadoras sanjuaninas encuentren espacios para desarrollarse. En sus primeros años fue clave, según recordó, contar con una entrenadora que detectara su potencial y le permitiera avanzar.

“San Juan es un semillero muy grande en el vóley, pero es muy importante que ellas tengan acceso, oportunidades y posibilidades”, señaló.

El campus del 2 y 3 de octubre buscará aportar justamente en ese sentido. Durante las dos jornadas, las juveniles podrán compartir entrenamientos y experiencias con una deportista que comenzó en las categorías formativas de San Juan y llegó a vestir la camiseta de Las Panteras.