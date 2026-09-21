Candlelight vuelve a San Juan con un tributo a Coldplay y Ed Sheeran

El ciclo Candlelight llegará nuevamente a San Juan con una propuesta que combinará música en vivo y una ambientación a la luz de las velas. En esta oportunidad, el espectáculo estará dedicado a las canciones de Coldplay y Ed Sheeran y se realizará el próximo sábado 26 de septiembre a las 19, en el Del Bono Park Hotel Spa & Casino.

La propuesta busca recrear una experiencia musical y multisensorial en un espacio ambientado con velas, con un repertorio que recorrerá algunas de las canciones más reconocidas de ambos artistas. El concierto tendrá una duración aproximada de 60 minutos y estará a cargo del Cuarteto Ámbar, integrado por dos violines, viola y violonchelo.

El programa contempla una selección de temas de Coldplay como Clocks, Something Just Like This, Adventure of a Lifetime, Fix You, The Scientist, Feelslikeimfallinginlove, Viva la Vida y A Sky Full of Stars. También se interpretarán canciones de Ed Sheeran como Bad Habits, Photograph, Shivers y Perfect.

La presentación está planteada como un tributo musical y no cuenta con vinculación, respaldo ni patrocinio de Coldplay, Ed Sheeran, sus herederos o representantes oficiales.

Una propuesta musical a la luz de las velas

Candlelight propone conciertos en espacios destacados de distintas ciudades, con una puesta centrada en la iluminación mediante velas y en interpretaciones de repertorios de diferentes artistas y géneros.

Para esta edición en San Juan, el repertorio combinará el pop-rock de Coldplay con las canciones de Ed Sheeran, adaptadas para una formación de música de cámara. El formato busca generar una experiencia diferente a la de un concierto tradicional y poner el foco en los arreglos instrumentales.

Las puertas del recinto abrirán 45 minutos antes del comienzo del espectáculo. Los asientos se asignarán por orden de llegada dentro de cada zona y no se permitirá el ingreso una vez iniciada la función.

La experiencia está habilitada para personas desde los 8 años, mientras que los menores de 16 deberán asistir acompañados por un adulto. El lugar cuenta con accesibilidad en todas las zonas, aunque no dispone de estacionamiento específico para el evento.

Entradas y repertorio

Las entradas tienen un valor que va de $21.000 a $51.000, de acuerdo con la ubicación seleccionada. La función tendrá lugar en el Del Bono Park Hotel Spa & Casino, en San Juan.

El repertorio previsto incluye 12 canciones, entre ellas Clocks, Fix You, The Scientist, Viva la Vida y A Sky Full of Stars, de Coldplay, y Bad Habits, Photograph, Shivers y Perfect, de Ed Sheeran.

Con esta propuesta, Candlelight ofrecerá una nueva edición en San Juan, esta vez con un recorrido por dos de los nombres más reconocidos de la música pop contemporánea, interpretados por un cuarteto de cuerdas y acompañados por una puesta escénica a la luz de las velas.