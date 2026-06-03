La empresa estatal sanjuanina CANME dio un paso estratégico para ampliar su actividad dentro del sector farmacéutico. Tras una modificación de su estatuto y objeto social, aprobada en una asamblea extraordinaria realizada días atrás, la firma quedó habilitada para avanzar en la elaboración progresiva de hasta 16 nuevos medicamentos, con el objetivo de colaborar en la reducción de costos para el sistema público de salud.

Así lo confirmó el presidente de la compañía, Gonzalo Campos, en Radio Sarmiento donde explicó que la decisión fue aprobada por el directorio de la empresa y contó con la participación del Ministerio de Salud durante las asambleas ordinaria y extraordinaria celebradas este año.

“En una asamblea extraordinaria hemos modificado nuestro estatuto y nuestro objeto social de la empresa. En ese sentido se tomó la determinación de elaborar o comenzar a elaborar hasta 16 nuevos productos vinculados a mejorar la posibilidad de costos administrativos de medicamentos para el Ministerio de Salud”, señaló Campos.

Qué medicamentos producirá la empresa

Según detalló el titular de CANME, el plan contempla la fabricación de distintos tipos de medicamentos de uso frecuente dentro del sistema sanitario.

Entre ellos figuran antiinflamatorios, analgésicos, antialérgicos, antiarrítmicos, tratamientos para patologías digestivas y medicamentos destinados a combatir la anemia. Los productos podrán presentarse en diferentes formatos, como jarabes, suspensiones y comprimidos.

La iniciativa representa una ampliación significativa de las actividades de la empresa, que hasta ahora concentraba su producción en derivados de cannabis medicinal.

Sin abandonar el cannabis medicinal

Campos aclaró que la nueva estrategia no implica dejar de lado el principal producto que actualmente desarrolla la compañía.

“No perdemos nuestra esencia”, afirmó, al recordar que el aceite medicinal producido por la empresa ya se encuentra disponible en farmacias y que recientemente se consolidó un acuerdo logístico con la distribuidora farmacéutica Cofarment para ampliar su alcance comercial.

Gracias a ese convenio, CANME cuenta con capacidad para distribuir sus productos en hasta 150 farmacias de la provincia, fortaleciendo la llegada de los tratamientos a los pacientes.

Apoyo al sistema público de salud

El presidente de la empresa sostuvo que el principal objetivo de la medida es contribuir a aliviar los costos que enfrenta el Estado en materia sanitaria. “Nosotros hemos contemplado la posibilidad de darle una mano a nivel financiero y económico al Ministerio de Salud”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el aumento del costo de los medicamentos representa uno de los desafíos más importantes para los sistemas de salud, especialmente en contextos donde las necesidades de atención superan los recursos disponibles.

La incorporación de nuevas líneas de producción permitiría a la provincia contar con medicamentos elaborados localmente, una estrategia orientada a optimizar recursos y fortalecer el abastecimiento del sector público, aunque no se descarta que en el futuro algunos de esos productos también puedan llegar al circuito privado de comercialización.