Con 200 personas inscriptas, comenzó en San Juan un ciclo de charlas sobre cannabis medicinal impulsado por la Corporación para el Desarrollo de la Economía del Conocimiento (CanMe). La propuesta reúne a especialistas para abordar distintas temáticas relacionadas con los cannabinoides, sus aplicaciones terapéuticas y la elaboración de medicamentos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de CanMe San Juan, el doctor Gonzalo Campos, explicó que la iniciativa surgió a partir del trabajo conjunto con distintas instituciones, entre ellas Autismo San Juan y organizaciones vinculadas a la fibromialgia.

“Este es el primer indicio del comienzo de un ciclo de charlas al respecto de distintas temáticas”, señaló Campos sobre el inicio de la propuesta.

Además, destacó que el trabajo con las organizaciones permitió impulsar una agenda de temas vinculados con las necesidades de distintos sectores.

Autismo, neurociencia y tratamiento del dolor

La primera jornada contó con cuatro disertantes y una agenda que incluyó temas vinculados con la neurociencia, la neurodiversidad, el autismo y el manejo de pacientes.

El doctor Jorge Girtz estuvo a cargo de una exposición relacionada con estas temáticas, mientras que la doctora María Soledad abordó el tratamiento del dolor crónico y la incorporación de cannabinoides en ese campo. La profesional trabaja en el Hospital Lanteri, donde funciona el laboratorio de producción vinculado a CanMe.

“Vamos a tratar el tema de la neurociencia, la neurodiversidad y temas bastante específicos vinculados al autismo”, detalló el titular de CanMe al describir los contenidos de la jornada.

El programa también incluyó una disertación de la doctora María Eugenia Fracaro, centrada en cuestiones de neurociencia y neurología. De esta manera, la propuesta buscó reunir distintas perspectivas profesionales para profundizar el conocimiento sobre el cannabis medicinal y sus posibles aplicaciones en el ámbito de la salud.

La elaboración y trazabilidad del medicamento sanjuanino

El cierre estuvo a cargo de Juan Dolab, director técnico de Canme y doctor en Farmacia, quien expuso sobre la introducción del medicamento en la industria farmacéutica, los procesos de elaboración, la biología y la cinética del producto, además de su trazabilidad.

Campos destacó la importancia de desarrollar un producto elaborado en la provincia y destinado a la población local. En ese sentido, remarcó el valor de conocer los procesos involucrados en su producción y seguimiento.

“Un producto hecho por sanjuaninos para los sanjuaninos”, expresó al referirse a la elaboración y trazabilidad del medicamento.

Una convocatoria de 200 inscriptos

Respecto de la participación, el presidente de Canme confirmó que la actividad contaba con 200 personas inscriptas. También reconoció que la incorporación de estas temáticas avanza de manera paulatina en la provincia.

El ciclo se plantea como un espacio de formación y diálogo entre profesionales e instituciones, con el cannabis medicinal como eje y con especial atención a sus aplicaciones, la investigación y los procesos de producción farmacéutica.