Hay historias que comienzan lejos de las grandes ciudades y terminan llegando a escenarios que alguna vez parecían inalcanzables. Néstor Cano y Pablo Karki son dos periodistas de Jáchal que construyeron sus carreras desde el interior y que ahora volverán a llevar su voz a un Mundial de hockey sobre patines. Ambos dialogaron con DIARIO HUARPE antes de viajar a Paraguay para los World Skate Games 2026 y repasaron sus trayectorias, los recuerdos que dejaron los Mundiales anteriores y el orgullo de representar a Jáchal y San Juan en cada transmisión.

Dos voces nacidas en Jáchal

Cano y Karki llevarán sus voces al mundo y realizarán una cobertura completa de Argentina. FOTO: DIARIO HUARPE.

Para Cano, el viaje a Asunción significará sumar un nuevo Mundial a una carrera que comenzó en 2001. “Tres más que hay que sumar, serían 26 ya en total”, contó el periodista, que recorrió cuatro continentes y todavía mantiene el sueño de conocer Oceanía.

Su primer contacto con el periodismo fue en Jáchal, donde pasó por Radio Nacional, Radio Vox, Radio Norte y Radio Argentina. El hockey, una de sus grandes pasiones, terminó abriéndole las puertas del mundo y convirtiéndose en una parte fundamental de su vida profesional.

Para Karki, Asunción será su tercera experiencia internacional en un Mundial. “Sería como un embajador de Jáchal”, expresó al hablar del significado que tiene para él representar a su departamento en cada viaje.

Su primera experiencia fue en Cartagena de Indias, Colombia, en 2013, mientras que en 2019 llegó Barcelona. Ahora será el turno de Paraguay, donde volverá a transmitir junto a Radio La Voz 100.5.

Historias que quedaron en el camino

Los años de Mundiales dejaron en Cano recuerdos que van mucho más allá de los resultados deportivos. Uno de ellos está relacionado con Estados Unidos 2005, cuando las medidas de seguridad en los aeropuertos eran especialmente estrictas luego del atentado a las Torres Gemelas.

También recordó una Copa del Mundo disputada en la Universidad de California, donde Argentina jugó sobre un piso completamente plástico y perdió la final 2-1 ante España. Entre tantos destinos, Montreux 2007, en Suiza, ocupa un lugar especial entre sus recuerdos.

Pero la experiencia que más recuerda es la de 2015, cuando Argentina volvió a ser campeona del mundo después de 16 años. Tras vencer a España, Cano continuó el viaje por Europa: estuvo en París, visitó Brujas y Ámsterdam y luego llegó hasta Austria, donde pudo vivir desde adentro el comienzo del Tour de France. “Argentina era campeón del mundo y yo estaba viviendo el Tour de France desde adentro”, recordó, en una experiencia que unió dos de sus grandes pasiones: el hockey y el ciclismo.

Nestor Cano en el Estadio del Barcelona de España.

Karki también guarda historias especiales de sus viajes. De Cartagena recuerda especialmente el contacto con la cultura de la ciudad, el encuentro con autoridades y la particularidad de las comidas, mientras que Barcelona le permitió permanecer una semana en Villanova y otra en Sitges, con recuerdos que guardará siempre en su memoria.

Su vínculo con el periodismo, sin embargo, nació mucho antes de esos viajes. De niño leía diarios y escuchaba radio, luego llegó a San Juan para estudiar Instrumentación Quirúrgica, pasó por Ciencias de la Comunicación y finalmente encontró su lugar en el Periodismo Deportivo. “Hace más de 20 años, 23 años, que estoy en esto”, contó Karki. En ese tiempo atravesó buenos y malos momentos, pero aseguró que siempre eligió continuar ligado al deporte y al periodismo.

La dupla jachallera

La historia de Cano y Karki también tiene un capítulo propio. Son coterráneos, amigos y compañeros de muchos años, con experiencias compartidas en fútbol, ciclismo y hockey.

“Nos conocemos perfectamente”, explicó Cano sobre la manera de trabajar junto a Karki. La experiencia de ambos permite que cada uno conozca el rol del otro y que esa dupla construida durante años vuelva a encontrarse ahora detrás de los micrófonos.

Karki, además, recordó su paso por distintos medios y sus años de trabajo en Diario Huarpe. El camino profesional los llevó por diferentes lugares, pero la raíz jachallera permaneció intacta.

De Jáchal a Asunción

Cano y Karki saben que llegar desde el interior hasta escenarios internacionales requiere esfuerzo. Por eso, cada Mundial también representa una forma de demostrar que desde Jáchal se puede construir una carrera y llegar hasta los principales acontecimientos deportivos.

Cano suele transmitir ese mensaje a los estudiantes de Periodismo Deportivo: desde el interior hacia Buenos Aires muchas veces todo cuesta el doble, pero cuando aparece una oportunidad hay que aprovecharla al máximo. Karki, con más de dos décadas de profesión, comparte esa historia de perseverancia.

Ahora ambos volverán a cruzar fronteras. Y mientras las voces de Las Águilas, el Senior Masculino y el Sub 19 se escuchen desde Asunción, detrás de cada relato también estará la historia de dos periodistas que nunca dejaron de llevar consigo el lugar donde todo comenzó: Jáchal.