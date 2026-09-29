La cantante iraní Parastoo Ahmadi, de 29 años, fue condenada a recibir 74 latigazos por participar de un concierto sin utilizar el hiyab obligatorio. La Justicia también le prohibió desarrollar actividades artísticas y salir de Irán durante los próximos dos años.

El caso se originó a partir de una presentación realizada el 11 de diciembre de 2024 y difundida a través de YouTube. El recital no contó con público presencial y fue grabado en el caravasar de Deir Gachin, ubicado en la provincia de Qom. Ahmadi apareció sin velo y acompañada por músicos hombres.

La condena no alcanzó únicamente a la cantante. Otros ocho integrantes del equipo de producción y músicos involucrados en la presentación recibieron las mismas sanciones, de acuerdo con documentos judiciales citados por medios internacionales.

La Justicia iraní acusó a los artistas de afectar la “moral pública” mediante la producción y difusión de contenido que consideró vulgar e inmoral en plataformas digitales. La sentencia fue dictada por un tribunal penal de Qom y es preliminar, por lo que todavía puede ser apelada.

La cantante fue detenida tras el concierto

Luego de que el video comenzara a circular, Ahmadi y dos de los músicos que participaron del recital fueron detenidos. Posteriormente recuperaron la libertad bajo fianza, mientras la grabación alcanzó millones de reproducciones en YouTube.

El caso volvió a poner el foco sobre las normas que regulan el uso obligatorio del hiyab para las mujeres en Irán y las restricciones existentes para las presentaciones musicales femeninas. La actuación ocurrió en un contexto de persistentes tensiones sociales en torno a esas reglas desde las protestas iniciadas en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.