La ilusión de alentar a la Selección argentina en la final del Mundial 2026 se convirtió en una verdadera odisea para miles de hinchas que permanecen varados en distintas ciudades de Estados Unidos. A pocas horas del partido frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las redes sociales se llenaron de denuncias por vuelos demorados, falta de transporte terrestre y el exorbitante precio de las entradas.

Las complicaciones comenzaron tras la clasificación de la Albiceleste a la final y se agravaron por las condiciones climáticas adversas que afectaron el funcionamiento de varios de los principales aeropuertos del país.

Uno de los puntos más críticos es el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, desde donde muchos simpatizantes intentaban viajar hacia Nueva York luego de la semifinal disputada por la Selección. Allí se registraron importantes demoras y cancelaciones, mientras que las alternativas disponibles incluían escalas tan extensas que hacían imposible llegar antes del inicio del encuentro.

Ante la falta de vuelos, numerosos fanáticos optaron por trasladarse por carretera. Sin embargo, esa alternativa también encontró un obstáculo: las empresas de alquiler de vehículos agotaron rápidamente su disponibilidad y dejaron de ofrecer unidades en sus plataformas.

Como consecuencia, muchos grupos improvisaron recorridos de hasta 14 horas en automóvil o se trasladaron hacia aeropuertos secundarios en estados vecinos con la esperanza de encontrar un vuelo directo hacia la zona de Nueva York.

Entradas con precios récord

A los problemas de transporte se sumó el elevado costo de las localidades para la final.

Según trascendió, la reventa oficial regulada por la FIFA comenzó con valores cercanos a los 8.500 dólares para los sectores más alejados del estadio y supera los 10.000 dólares para las mejores ubicaciones.

Los precios alcanzaron cifras tan elevadas que incluso algunos hinchas que ya tenían entradas aseguradas comenzaron a evaluar venderlas ante las importantes ofertas recibidas en las inmediaciones del estadio.

Impacto en el turismo argentino

La clasificación de la Selección también tuvo un fuerte impacto en el mercado turístico argentino.

Tras el pase a la final, las agencias de viajes registraron un fuerte incremento en la demanda de vuelos hacia Estados Unidos, lo que llevó a la programación de servicios especiales para intentar responder al interés de los fanáticos.

En ese contexto, los últimos pasajes disponibles desde Buenos Aires para viajar a Nueva York llegaron a ofrecerse por $4.008.339, en itinerarios de último momento que incluían múltiples conexiones.

Mientras tanto, en las calles de Nueva York continúa la búsqueda contrarreloj de alternativas para llegar al estadio y conseguir una entrada. Entre vuelos demorados, rutas colapsadas y precios históricos, miles de argentinos mantienen intacta la esperanza de estar presentes para alentar a la Scaloneta en una nueva final del mundo.