El Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico albergó las I Jornadas de Enfermería Comunitaria “Frente a las contingencias invernales”, un espacio de formación profesional impulsado por la División Enfermería del Nivel Central del Ministerio de Salud provincial. La actividad estuvo orientada a brindar nuevas herramientas teóricas y operativas al personal de salud que se desempeña en contacto directo con la población.

Durante el encuentro se abordaron temáticas de alto impacto asistencial para la época de bajas temperaturas. Entre los ejes centrales expuestos por los especialistas se destacaron la abordabilidad del sarampión y la respuesta preventiva desde el Primer Nivel de Atención, la prevención frente a la intoxicación por monóxido de carbono en ambientes domiciliarios y el manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

La apertura formal del encuentro estuvo encabezada por las autoridades de la cartera sanitaria provincial. Participaron el secretario Técnico, Alejandro Navarta; la jefa de Medicina Asistencial, Romina Mataix; y la jefa de la División Enfermería, licenciada Marianela Pérez.

En su alocución, la licenciada Pérez subrayó la relevancia estratégica de la Enfermería Comunitaria, señalando que combina la práctica clínica con la salud pública para actuar antes de que las patologías se desarrollen. "Es fundamental fortalecer nuestra carrera en pos de mejorar la calidad de vida de la población", remarcó, al tiempo que recordó que la labor comunitaria excede los hospitales para llegar a centros sanitarios, escuelas, uniones vecinales y hogares.

Por su parte, el secretario Técnico Alejandro Navarta brindó palabras de bienvenida y dedicó un reconocimiento especial a los profesionales que intervinieron en los operativos de rescate tras la reciente tragedia aérea en Valle Fértil. El funcionario resaltó el compromiso interdisciplinario del personal de salud ante emergencias complejas y alentó a los presentes a continuar aprovechando estos espacios de actualización académica para optimizar la calidad del servicio en cada rincón del territorio provincial.

¿Qué es la enfermería comunitaria?

Es una tarea profesional orientada hacia la prevención de enfermedades antes de que ocurran. Por ello, su ámbito de acción trasciende las instituciones hospitalarias y se extiende a centros de atención, uniones vecinales, colegios, escuelas y hogares particulares, entre otros ámbitos comunitarios.

La licenciada Pérez invitó a los profesionales a continuar desarrollando esa vocación de servicio y entrega hacia los pacientes y remarcó la necesidad de “fortalecer nuestra carrera en post del beneficio de la población para mejorar la calidad de vida”.

"La medicina comunitaria se basa en el trabajo conjunto de agentes sanitarios, enfermeros, médicos, trabajadores sociales y demás áreas, y la tarea demostrada por el equipo de salud en ese lamentable acontecimiento es realmente destacable y para resaltar”, dijo Navarta.

Asimismo, el funcionario destacó que, en general, la respuesta de los equipos de salud ante distintos acontecimientos es muy buena y valoró la realización de este tipo de encuentros como espacios de capacitación y actualización.

Finalmente, invitó a los participantes a aprovechar las exposiciones académicas desarrolladas durante las jornadas, al considerar que se trata de “temáticas muy interesantes y comunes a todos”, que permiten fortalecer los conocimientos y las herramientas de los equipos de salud para brindar una mejor respuesta a las necesidades de la comunidad.

