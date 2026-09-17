San Juan realizará una capacitación gratuita destinada a choferes profesionales de camiones y ómnibus, con el objetivo de fortalecer la formación ante la creciente demanda vinculada al desarrollo del distrito minero Vicuña.

La propuesta tendrá cupos limitados para 250 participantes, que serán asignados por estricto orden de llegada. La capacitación utilizará un simulador 360° de tecnología europea para recrear distintas condiciones de manejo sin exponer a los conductores a riesgos físicos.

Cómo inscribirse

Las inscripciones serán presenciales este jueves 17 y viernes 18 de septiembre, de 9:00 a 12:30, o hasta completar los cupos disponibles.

Los interesados deberán acercarse a ACER, ubicada en Ruta 20, kilómetro 8, en el departamento 9 de Julio.

La propuesta está dirigida especialmente a quienes buscan formarse para desempeñarse como choferes profesionales de camiones y ómnibus en condiciones de alta montaña.

Cuándo serán las prácticas

Las prácticas con el simulador se desarrollarán durante tres jornadas consecutivas: domingo 21, lunes 22 y martes 23 de septiembre, de 10:00 a 18:00.

La herramienta permitirá entrenar situaciones vinculadas con condiciones climáticas adversas y conducción en zonas de alta montaña, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar las posibilidades de inserción laboral de los participantes.

Al finalizar la actividad se entregarán certificados de asistencia y evaluación.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Minería de San Juan, ACER, PAP, la Agrupación Cordillera de Los Andes y Simumak, empresa proveedora del simulador.