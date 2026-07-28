El Ministerio de Educación de San Juan puso en marcha una nueva capacitación sobre inteligencia artificial aplicada a la enseñanza, destinada a docentes de todos los niveles y modalidades. La ministra Silvia Fuentes confirmó que la propuesta ya superó los 600 inscriptos y destacó que la iniciativa busca fortalecer el uso pedagógico de estas herramientas dentro del sistema educativo.

"Seguimos impulsando esta formación para nuestros docentes. En esta oportunidad se trata de un curso de inteligencia artificial aplicada a la educación, con una mirada generativa y crítica, para que puedan incorporar estas herramientas al servicio de la enseñanza", expresó Fuentes en rueda de prensa.

La ministra informó que la capacitación estará a cargo de la magíster Emilse Carmona, tendrá más de 200 horas distribuidas en módulos y se desarrollará hasta noviembre. Además, destacó la respuesta de la comunidad educativa. "Ya contamos con más de 600 docentes inscriptos. Es una propuesta que acompaña la línea de trabajo que se impulsa a nivel nacional y responde a la necesidad de seguir formando a nuestros docentes en nuevas tecnologías e inteligencia artificial", afirmó.

La IA al servicio de la enseñanza

Fuentes explicó que el propósito es que los educadores puedan incorporar la inteligencia artificial como una herramienta para fortalecer el aprendizaje en las distintas áreas y contenidos.

"Queremos que los docentes se familiaricen con la tecnología y especialmente con la inteligencia artificial para utilizarla al servicio de la educación. La idea es que puedan trabajar estas herramientas en cada una de las áreas y contenidos de nuestro sistema educativo", señaló.

Habrá nuevas convocatorias

La funcionaria también confirmó que quienes no lograron anotarse en esta primera instancia tendrán nuevas oportunidades para realizar el curso.

"A los docentes que no pudieron inscribirse les queremos transmitir tranquilidad porque vamos a replicar esta capacitación. También la llevaremos a los distintos departamentos, como ya lo hicimos con otras propuestas. La formación docente debe ser integral y estar en sintonía con los desafíos de la educación actual", concluyó.