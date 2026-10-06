Capacitaron a 120 policías de San Juan para orientar a turistas

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte entregó certificados a unos 120 efectivos que participaron durante cuatro meses de una capacitación orientada a fortalecer la atención y la información turística en distintos puntos de la provincia.

La capacitación estuvo destinada a personal policial de toda la provincia y tuvo como objetivo incorporar herramientas vinculadas al turismo para que los efectivos puedan orientar a visitantes y también a sanjuaninos que se trasladan por los distintos departamentos. La propuesta contempló contenidos sobre atractivos, accesos, distancias y servicios relacionados con la actividad turística.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, explicó que la iniciativa forma parte de una política de capacitación que se desarrolla desde el inicio de la gestión del gobernador Marcelo Orrego. En ese sentido, señaló que quienes trabajan en seguridad pueden convertirse en uno de los primeros contactos de los turistas con la provincia.

“Muchas veces el primer contacto se da con la policía, muchas veces se da con los taxistas, muchas veces se da con los choferes de colectivos, con los remiseros”, indicó Romero, quien remarcó la importancia de que esos trabajadores puedan brindar información y orientación a quienes llegan a San Juan.

Desde el Gobierno provincial plantearon que la capacitación busca complementar la función específica de los agentes con conocimientos que les permitan responder consultas frecuentes sobre destinos, rutas, atractivos y servicios turísticos.

Daniela Golfieri, directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Turismo, explicó que la formación se extendió durante cuatro meses y alcanzó aproximadamente a 120 efectivos policiales de diferentes departamentos.

Según detalló, los contenidos abarcaron aspectos generales de la actividad turística y distintos servicios que forman parte de la experiencia de los visitantes, como gastronomía, hotelería, recreación y propuestas turísticas.

Golfieri también destacó el compromiso del personal policial que participó de los cursos fuera de su horario de servicio. “Ellos salen de sus funciones y van a los cursos de capacitación”, señaló, al agradecer el tiempo destinado por los efectivos a esta formación.

Una estrategia para la temporada turística

Romero adelantó que el trabajo continuará con la coordinación entre el Ministerio de Turismo y la Policía de San Juan para identificar y distribuir al personal capacitado en lugares donde pueda tener mayor contacto con visitantes.

La estrategia apunta especialmente a los períodos de mayor movimiento turístico, con la intención de que los efectivos puedan brindar información además de cumplir con sus tareas habituales de seguridad.

El ministro también señaló que la capacitación no quedará limitada a la Policía. El esquema contempla continuar con otros sectores que tienen contacto directo con quienes visitan la provincia, entre ellos taxistas, remiseros y choferes de colectivos.

“Es importante que cada policía, cada persona a la cual se la está capacitando, sea taxista, sea chofer de colectivo, tenga la información suficiente”, sostuvo Romero.

La iniciativa forma parte de una concepción del turismo en la que la atención al visitante no queda circunscripta a las oficinas de información turística o a los prestadores del sector, sino que también involucra a quienes forman parte de los primeros contactos que un visitante puede tener al llegar y desplazarse por San Juan.