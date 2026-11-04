Capital: 15 personas se pelearon, hubo detenidos y un policía terminó herido

Una violenta gresca desatada en el barrio Dorrego de Capital involucró a cerca de 15 personas y terminó con 7 detenidos, entre los cuales figuran dos mujeres. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, alrededor de las 02:30, cuando el personal policial acudió a la zona para controlar la contienda.

Al llegar al sitio del conflicto, la comisión policial intentó pacificar el ambiente y separar a los agitadores, pero la situación empeoró notablemente. Varios de los contendientes comenzaron a arrojar piedras de gran tamaño directamente contra los uniformados que pretendían restablecer el orden en la vía pública.

Durante el ataque a lapidaciones, un efectivo de la fuerza recibió un piedrazo en la zona parietal de la cabeza. Debido al impacto, el agente herido tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud para realizarse estudios médicos y una tomografía computada con el fin de determinar el alcance de sus lesiones.

Posteriormente se confirmó que la herida sufrida por el uniformado no presentaba extrema gravedad. En tanto, las autoridades desplegaron un operativo contundente que permitió la captura de cinco hombres y dos mujeres, quienes quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia mientras se investigan las causas originarias del tumulto.