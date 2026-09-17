Este jueves 17 de septiembre se realizará una nueva convocatoria laboral en la Ciudad de San Juan, destinada a personas que buscan incorporarse a empresas locales. En total, hay 11 puestos disponibles en distintos rubros y los interesados podrán acercarse a realizar entrevistas.

La jornada se desarrollará de 8:30 a 12:30 en la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, ubicada en Mitre 647 Este.

Los puestos disponibles

La convocatoria contempla oportunidades en tres sectores diferentes:

Gastronomía: se buscan un cajero, dos mozos y dos cocineros para una pizzería, con inserción laboral directa. En estos casos se requiere experiencia comprobable.

Desarrollos industriales: hay tres vacantes para técnicos electrónicos soldadores, bajo la modalidad de entrenamiento laboral. Se solicita preferentemente ser egresado de una escuela técnica.

Porcicultura y genética: se buscan tres cuidadores de animales para la etapa de maternidad, también mediante entrenamiento laboral. Para estos puestos es requisito ser residente del departamento 9 de Julio.

Qué hay que llevar

Para participar de las entrevistas, los postulantes deberán cumplir con dos requisitos generales: ser participantes del Programa Fomentar y concurrir con el DNI físico.

La convocatoria se realizará este jueves 17 de septiembre, de 8:30 a 12:30, en la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, Mitre 647 Este.