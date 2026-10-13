Un hombre de apellido Constanza fue aprehendido en Capital luego de que efectivos policiales lo observaran merodeando viviendas en actitud sospechosa. Durante el procedimiento, los uniformados constataron que tenía un pedido de captura vigente y encontraron dinero en efectivo que no pudo justificar.

El operativo estuvo a cargo de personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia y comenzó en la intersección de las calles Caseros y 25 de Mayo. Según la información policial, el sujeto vestía ropa oscura y observaba distintos domicilios.

Intentó escapar cuando lo abordaron

Cuando los efectivos intentaron entrevistarlo para conocer los motivos de su presencia en la zona, el hombre habría ignorado la orden, insultado al personal y escapado a pie.

La persecución terminó sobre calle Caseros, a pocos metros de Pedro Echagüe, donde los policías lograron interceptarlo.

Durante un palpado preventivo, los efectivos encontraron un bolso con dinero en efectivo. De acuerdo con el reporte, Constanza no pudo justificar la procedencia del dinero ni presentar documentación que acreditara su origen.

Tenía un pedido de captura vigente

Al identificarlo, los uniformados comprobaron que el hombre registraba antecedentes por delitos contra la propiedad y un pedido de captura vigente por infracciones a los artículos 109, 113, 117 y 118 de la Ley provincial 941-R.

Además, contaba con otras dos comparencias ante el Primer Juzgado de Faltas por una presunta infracción al artículo 195 de la misma normativa.

Tras el procedimiento, quedó a disposición del Segundo Juzgado de Faltas y fue trasladado a la comisaría correspondiente por jurisdicción.

La información policial no precisó la cantidad de dinero que llevaba en el bolso ni si se le atribuye algún delito relacionado con su procedencia.