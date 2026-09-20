Un hombre de 43 años fue detenido durante la madrugada en Capital luego de ser sorprendido cuando intentaba robar la batería de un automóvil y, además, sustraer distintas herramientas del interior de una vivienda ubicada en Villa Maturano.

El procedimiento comenzó cuando personal de la División Comando Urbano fue alertado por el 911 sobre la presencia de un sujeto que intentaba sacar la batería de un vehículo. Al llegar, los efectivos encontraron el auto con el capó levantado y a un hombre en su interior.

Según informó la Policía, el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia de los uniformados, pero fue aprehendido en el mismo lugar.

Luego, los efectivos localizaron al dueño del vehículo, un hombre de 40 años, quien constató que uno de los cables de corriente había sido cortado y que el acusado había intentado llevarse la batería.

Durante el procedimiento también se estableció que el mismo hombre habría ingresado previamente al domicilio del damnificado y sustraído distintos elementos de trabajo.

Entre los objetos denunciados se encontraban una cuchara de albañil, un destornillador, tres llaves fijas, unos borceguíes de trabajo con punta de acero y una llave de amoladora.

El detenido fue identificado por la Policía con el apellido Agüero, de 43 años. La causa quedó caratulada como hurto simple y robo en grado de tentativa en concurso real, con intervención de la UFI Flagrancia.