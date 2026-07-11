Con el receso invernal en marcha, la Ciudad de San Juan intensifica sus propuestas culturales y recreativas. Bajo la gestión de la intendenta Susana Laciar, el municipio dio a conocer las actividades gratuitas pensadas especialmente para los niños, niñas y sus familias, con el objetivo de fomentar el encuentro en los espacios públicos recuperados.

Sábado 11: De 11hs. a 13 hs. se llevará a cabo un Taller de Reciclado. Esta propuesta busca que los participantes aprendan sobre la reutilización de materiales mientras desarrollan habilidades creativas y toman conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Domingo 12: De 16 hs. a 18 hs. el centro cultural se transformará con la edición especial de "Plaza y Arte". Se trata de un despliegue integral para toda la familia que incluye espectáculos en vivo, talleres artísticos, juegos interactivos, maquillaje artístico y las clásicas camas elásticas y globología.

Desde la comuna capitalina adelantaron que el cronograma no se agota en estas jornadas. En los próximos días, la oferta se descentralizará para llegar a distintos puntos de la ciudad con talleres de pintura, técnicas de macramé y el regreso del ciclo “Nadie duerme la siesta”, una iniciativa que busca acercar el arte y la recreación directamente a los barrios.

"Ciudad de San Juan: donde todo se conecta", es el lema bajo el cual la gestión municipal busca consolidar estos espacios como puntos de encuentro social y cultural durante el receso.

Para consultar el detalle de horarios, locaciones y las próximas actividades que completan la grilla de invierno, los interesados pueden acceder a través de las redes sociales oficiales del municipio o ingresar a la página web: www.municipiosanjuan.gob.ar.