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Cultura > Vacaciones 

Capital ofrece actividades culturales de invierno para toda la familia

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó el cronograma de propuestas para el fin de semana extendido. El Centro Cultural Estación San Martín será el epicentro.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Capital invita a disfrutar un fin de semana con propuestas gratuitas.

Con el receso invernal en marcha, la Ciudad de San Juan intensifica sus propuestas culturales y recreativas. Bajo la gestión de la intendenta Susana Laciar, el municipio dio a conocer las actividades gratuitas pensadas especialmente para los niños, niñas y sus familias, con el objetivo de fomentar el encuentro en los espacios públicos recuperados.

Sábado 11: De 11hs. a 13 hs. se llevará a cabo un Taller de Reciclado. Esta propuesta busca que los participantes aprendan sobre la reutilización de materiales mientras desarrollan habilidades creativas y toman conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Domingo 12: De 16 hs. a 18 hs. el centro cultural se transformará con la edición especial de "Plaza y Arte". Se trata de un despliegue integral para toda la familia que incluye espectáculos en vivo, talleres artísticos, juegos interactivos, maquillaje artístico y las clásicas camas elásticas y globología.

Desde la comuna capitalina adelantaron que el cronograma no se agota en estas jornadas. En los próximos días, la oferta se descentralizará para llegar a distintos puntos de la ciudad con talleres de pintura, técnicas de macramé y el regreso del ciclo “Nadie duerme la siesta”, una iniciativa que busca acercar el arte y la recreación directamente a los barrios.

"Ciudad de San Juan: donde todo se conecta", es el lema bajo el cual la gestión municipal busca consolidar estos espacios como puntos de encuentro social y cultural durante el receso.

Para consultar el detalle de horarios, locaciones y las próximas actividades que completan la grilla de invierno, los interesados pueden acceder a través de las redes sociales oficiales del municipio o ingresar a la página web: www.municipiosanjuan.gob.ar.

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