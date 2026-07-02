Capital presentó una agenda gratuita de actividades para disfrutar en invierno

Con una programación que busca llevar actividades a distintos puntos del departamento, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan lanzó "Nadie duerme la siesta", la agenda de vacaciones de invierno que se desarrollará del 4 al 19 de julio con propuestas recreativas, culturales y turísticas para niños, jóvenes y adultos.

El cronograma incluye funciones de cine, espectáculos infantiles, talleres de arte, kermesse, música, magia, circuitos turísticos y ferias de artesanos, con el objetivo de promover el encuentro familiar durante el receso escolar.

La directora de Turismo y Cultura de Capital, Fernanda, explicó que la propuesta combina grandes eventos con actividades descentralizadas en los barrios.

"La gente se va a encontrar con actividades que, además de números artísticos, incluyen talleres para los niños y la familia. Vamos a descentralizarnos un poquito, como es intención de la intendente, y llevar las propuestas a nuestros distritos", señaló.

Actividades en los barrios

Uno de los ejes de la programación será acercar talleres gratuitos a distintos espacios comunitarios.

Habrá clases de macramé, pintura, reciclaje, mix media y artesanías en la Unión Vecinal del barrio Comandante Cabot, Villa América, la Unión Vecinal de Trinidad, el Centro Cultural Estación San Martín y otros espacios municipales.

Según explicó la funcionaria, muchas de estas actividades surgieron a partir de iniciativas de los centros de jubilados, cuyos integrantes propusieron compartir con sus nietos los talleres que realizan durante el año.

Cine, títeres y grandes encuentros

La agenda comenzará el sábado 4 de julio con el ciclo de cine infantil gratuito en el Museo de la Historia Urbana, donde se proyectará Hoppers. Operación Castor. El ciclo continuará el 6 de julio con Zootopia 2 y finalizará el 16 de julio con Toy Story. Las funciones serán de 16 a 18 y requerirán inscripción previa debido al cupo limitado.

El domingo 5 de julio, de 16 a 18, el Centro Cultural Estación San Martín será sede de una edición especial de Plaza y Arte, con artesanos locales, maquillaje artístico, camas elásticas, propuestas gastronómicas y espectáculos de folclore infantil y percusión.

Uno de los eventos centrales será el miércoles 8 de julio, cuando la Plaza Hipólito Yrigoyen, conocida como Plaza de la Joroba, reciba una gran jornada infantil con el show de títeres de David Gardiol, juegos musicales junto a Caco Trigo, origami, kermesse con premios, globología y paseo de artesanos.

En tanto, el 17 de julio, desde las 15.30, la Biblioteca Guido Delfor Yribarren ofrecerá una tarde con juegos, premios, golosinas, el espectáculo del Mago Mauricio, títeres, música y actividades recreativas para toda la familia.

También habrá arte y recorridos turísticos

La agenda incorpora propuestas destinadas a jóvenes y adultos. El 10 de julio, el Centro Cultural Estación San Martín inaugurará la muestra "Caricare, esculturas y pinturas", del artista Hugo Vinzio Rosselot, con la presentación de la banda de jazz Café Society.

Además, durante todo el receso invernal se mantendrán los circuitos turísticos permanentes, entre ellos las visitas guiadas a la Catedral y su Cripta, el Campanil, el Cementerio Municipal, recorridos por el patrimonio histórico, arte urbano, paseos ferroviarios y circuitos en monopatín eléctrico.

También volverá el Necroturismo Teatralizado, previsto para el 18 y el 25 de julio, con recorridos nocturnos por el Cementerio Municipal destinados a mayores de 14 años. Esta actividad será arancelada y requerirá inscripción previa.

Sin inscripción en la mayoría de las propuestas

Desde el municipio informaron que la mayor parte de las actividades serán gratuitas y no requerirán inscripción previa, salvo aquellas que tienen cupos limitados, como el ciclo de cine y algunas visitas guiadas.

Los interesados podrán consultar el cronograma completo, realizar reservas e inscribirse en las actividades que lo requieran a través del WhatsApp 264 631-7574, en la Oficina de Turismo de la Estación San Martín o mediante los canales oficiales de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

"La idea es volver a la familia, generar espacios para compartir entre chicos, padres, abuelos y hermanos. Ese encuentro es lo que hoy queremos fomentar", concluyó Fernanda.