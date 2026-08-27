La última edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE dedicado a los estudiantes sanjuaninos, fue dedicada a Daiana Díaz, una de las participantes del primer ciclo, al cumplirse un mes de su partida. Dos cursos de Capital y Pocito llegaron dispuestos a darlo todo en el juego y seguir en carrera por el gran premio: el viaje a Bariloche con Travel Rock. La jornada tuvo una historia de remontada, porque el equipo de Capital comenzó con dificultades, pero logró recuperarse y terminó celebrando el pase de ronda.

Por el equipo azul participó la Escuela San Martín, de Capital, con los alumnos Ruth Vera y Nehemías Torres, representantes de 5° 2°. Del otro lado estuvo el equipo naranja, integrado por Lizandro Sánchez y Gimena Fernández, de 5° 4° del Colegio Froilán Ferrero, de Pocito.

El arranque del juego fue cuesta arriba para el equipo de Capital. En el primer bloque, luego de tirar la ruleta, los azules fallaron preguntas de Lengua, Historia y Ciencia. El equipo naranja aprovechó mejor sus oportunidades: respondió correctamente Arte, aunque no pudo sumar en Geografía ni Matemática. Así, el primer marcador quedó 1 a 0 a favor de Pocito.

Capital se quedó con la victoria ante Pocito y avanzó de ronda en UPD. FOTO HUARPE.

Pero la segunda parte cambió por completo el partido. En el juego de Verdadero o Falso, Capital eligió Deportes y consiguió tres puntos, mientras que Pocito seleccionó Matemática y sumó dos. Después llegó el turno de Unir Conceptos: el equipo azul eligió Arte y obtuvo dos puntos, mientras que el naranja apostó por Lengua y consiguió uno.

Con ese tramo, Capital pasó al frente y el marcador quedó 5 a 4 para el equipo azul. La remontada ya estaba en marcha.

En el tercer bloque llegó el Tutti Frutti, donde Capital jugó con la letra T y logró una gran cosecha de 12 puntos. Pocito respondió con la letra G y sumó siete. La diferencia se amplió en el último desafío, Lluvia de Preguntas: el equipo azul acertó cuatro respuestas y el naranja consiguió dos.

El resultado final fue 21 a 13 para Capital. Después de un comienzo flojo, el equipo azul encontró respuestas, sumó en los momentos clave y dio vuelta una jornada que parecía complicada. Ruth Vera y Nehemías Torres se quedaron con la victoria, pasaron de ronda y quedaron un paso más cerca del viaje a Bariloche con Travel Rock. En UPD, una vez más, quedó demostrado que hasta el último bloque, el partido nunca está cerrado.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.