El Capital Sale pasó de una convocatoria inicial de 20 negocios a reunir cerca de 100 locales del centro sanjuanino, a pocos días de comenzar una campaña que buscará captar parte de las compras impulsadas por el CyberMonday. Entre el 2 y el 9 de noviembre, los comercios adheridos ofrecerán descuentos que podrán llegar al 50%, con promociones presenciales y una duración mayor que la del evento nacional de comercio electrónico.

El aumento de la participación llega pese a las dificultades del sector. Marcelo Quiroga, secretario de la Cámara de Comerciantes Unidos, contó que algunos propietarios dudaron antes de comprometerse con nuevas rebajas.

“Al principio medio reacios algunos, porque ya vienen perdiendo un poco la rentabilidad”, señaló en diálogo con San Juan en Noticias en Radio Mitre.

Los negocios se concentran en la peatonal, las galerías y los alrededores del microcentro y macrocentro. El dirigente estimó que podrían sumarse más participantes cuando se instale la cartelería y los clientes comiencen a consultar por las ofertas.

Ocho días para atraer a quienes buscan ofertas por internet

La iniciativa coincidirá con el CyberMonday durante sus tres primeras jornadas, del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre. Sin embargo, el Capital Sale extenderá sus promociones hasta el lunes 9, por lo que los consumidores tendrán ocho días para recorrer locales físicos y comparar sus precios con las alternativas digitales.

“Extendimos un poco los días, les aumentamos un poco los descuentos para hacer una opción más de economía para la familia”, sostuvo Quiroga.

La intención es aprovechar la atención que generan las campañas online y trasladar parte de ese movimiento a las vidrieras sanjuaninas. La comparación no supone que todos los negocios ofrecerán precios inferiores a los de las plataformas. Será cada comercio el que determine los artículos alcanzados, sus rebajas y las condiciones de compra.

Qué descuentos habrá y cómo identificar los locales

Quiroga indicó que las promociones irán desde porcentajes cercanos al 10% y 20% hasta un máximo del 50%, según el rubro. El dato amplía el anuncio inicial, que mencionaba rebajas a partir del 20%.

La propuesta contempla efectivo, débito, tarjetas de crédito y, donde estén disponibles, créditos personales ofrecidos por los propios negocios. Antes de comprar, los consumidores deberán consultar las condiciones específicas de cada promoción y financiación.

Entre los sectores mencionados figuran indumentaria, calzado, bijouterie, perfumería, cosmética, accesorios electrónicos y algunas casas de electrodomésticos. Los locales participantes exhibirán un afiche de Capital Sale en sus vidrieras o accesos para facilitar su identificación.

Una apuesta por las ventas antes de diciembre

La campaña responde también a las dificultades que atraviesa el comercio. Quiroga describió un año con resultados negativos en la mayoría de los meses y señaló que junio fue la excepción, impulsada por el Día del Padre, el Mundial y el aguinaldo anticipado en el sector público.

La iniciativa también apunta a quienes necesitan renovar indumentaria o calzado, comprar artículos de temporada o adelantar regalos para fin de año. Durante los primeros tres días podrán comparar las promociones de los negocios físicos con las de internet, mientras que el Capital Sale continuará hasta el 9 de noviembre.

El desafío comenzará el lunes 2: convertir el interés por los descuentos del CyberMonday en clientes dentro de los comercios sanjuaninos. Por ahora, la cifra de casi 100 corresponde a las adhesiones informadas por la Cámara y no a un número definitivo de participantes.