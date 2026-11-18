Un grave hecho de violencia de género sacudió a Capital luego de que una mujer de 39 años denunciara a su expareja, identificado por la Policía como Sergio Leonardo Flores, de 46 años y oriundo de Rawson, por haberla perseguido, subido por la fuerza a un vehículo, golpeado y robado su teléfono celular. El violento episodio contó además con la intervención del fiscal Agustín Caballero del Sistema Acusatorio.

Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, todo sucedió cerca de las 18:20 en calle República Argentina al 633, entre Hipólito Yrigoyen y General Paz. Un efectivo del Comando Urbano acudió rápidamente a esa dirección tras recibir una alerta que advertía sobre una mujer que estaba siendo agredida por un hombre en la zona.

Al arribar a la escena, el uniformado entrevistó a la víctima, quien detalló que Sergio Leonardo Flores la había perseguido a bordo de un automóvil Ford Fiesta de color blanco que circulaba sin patente. De acuerdo con el testimonio brindado por la damnificada, el sujeto la obligó a ingresar al rodado y, una vez en el interior, comenzó a propinarle diversos golpes.

Producto del ataque físico, la mujer sufrió hematomas en distintas partes del cuerpo, que resultaban visibles especialmente en su brazo derecho, sumado a un marcado enrojecimiento en la zona del cuello. La pesadilla dentro del vehículo finalizó cuando la víctima logró pedir auxilio y escapar con la asistencia de transeúntes que circulaban por el lugar, momento en el que el agresor se dio a la fuga.

Además de las agresiones físicas y verbales padecidas, la mujer denunció que el hombre le sustrajo su teléfono celular marca Samsung A12, el cual posee una funda roja con un muñeco blanco en la parte trasera. Asimismo, la denunciante especificó ante los efectivos que dentro del dispositivo llevaba guardada una tarjeta SUBE registrada a su nombre.

Tras tomar conocimiento pormenorizado de lo ocurrido en la vía pública, el personal policial actuante se comunicó de inmediato con las autoridades del Sistema Acusatorio. En ese marco, el fiscal Agustín Caballero dispuso dar intervención directa al Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) para atender el caso.

Por orden judicial, se llevaron adelante las actuaciones legales correspondientes y la damnificada fue trasladada hacia la sede del CAVIG con el objetivo de formalizar la denuncia penal contra su expareja. La investigación del caso continuará su curso bajo la órbita y supervisión de las autoridades judiciales intervinientes.