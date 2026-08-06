La Municipalidad de la Capital y la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa) firmaron un convenio de cooperación para impulsar acciones conjuntas de capacitación, formación y vinculación que amplíen las oportunidades de desarrollo para los vecinos de la Capital.

El acuerdo permitirá fortalecer las capacidades de los vecinos y acercar herramientas que favorezcan su participación en una de las actividades productivas más importantes de la provincia.

La intendente Susana Laciar destacó que la minería representa una oportunidad para todos los sanjuaninos y que la Capital tiene un rol fundamental en ese desarrollo.

"La minería no es solo una oportunidad para los departamentos cordilleranos; es una oportunidad para todos los sanjuaninos. Desde la Capital queremos aportar nuestro mayor valor, que es el talento de nuestra gente", afirmó Laciar.

La jefa comunal agregó que "trabajamos junto a Caprimsa para generar más capacitación y más herramientas, porque queremos que nuestros vecinos sean protagonistas del crecimiento de una actividad estratégica para la provincia".

Articulación para el desarrollo

Con esta alianza, la Municipalidad reafirma su compromiso de articular acciones con instituciones del sector productivo para promover el empleo, la formación y el desarrollo de los vecinos, fortaleciendo el vínculo entre la Capital y una actividad clave para el presente y el futuro de San Juan.

"Una Capital que se conecta con el desarrollo también se conecta con más oportunidades para todos", concluyó la intendente.