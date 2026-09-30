La competencia de UPD, Unidos por el Desafío, volvió a poner a prueba los conocimientos, la estrategia y el trabajo en equipo de los estudiantes sanjuaninos. En esta oportunidad, la Escuela Boero, de Capital, y la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, de Jáchal, protagonizaron un enfrentamiento que comenzó con un empate y mantuvo la expectativa hasta el último bloque. El equipo de Jáchal llegó al estudio gracias a la empresa Rodeo Bus.

Por el equipo azul participaron Amir Cortéz y Emiliano Céspedes, representantes de 5.º 3.ª de la Escuela Boero. Del otro lado, el equipo naranja estuvo integrado por Paula Ahumada y Amira Cortez, de 5.º 2.ª de la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, de Jáchal. Con los representantes listos y las materias preparadas, el desafío puso primera con la ruleta de preguntas.

Amir, Emiliano, Paula y Amira representaron a sus cursos en UPD. FOTO HUARPE.

Un empate inicial y una competencia que se ajustó

La primera ronda repartió aciertos y errores entre los participantes. El equipo azul respondió correctamente las preguntas de Ciencia y Deporte, pero no logró sumar en Arte. Por su parte, el conjunto naranja acertó en Historia y Lengua, aunque falló en Deporte. El resultado parcial quedó igualado en 2 a 2, una señal de que ninguno estaba dispuesto a regalar ventajas.

En el segundo bloque llegó el turno del verdadero o falso. La Escuela Boero eligió Lengua y consiguió dos puntos, mientras que la Normal de Jáchal apostó por Matemática y también sumó dos unidades. Luego, en el desafío de unir conceptos, los capitalinos eligieron Historia y agregaron otros dos puntos. Los jachalleros respondieron con Ciencia y consiguieron tres.

Con esas respuestas, el marcador pasó a estar 7 a 6 a favor del equipo naranja. La diferencia era mínima y todavía quedaban dos instancias decisivas para cambiar el rumbo del enfrentamiento.

El sprint final: cada respuesta contó

El tercer bloque comenzó con el clásico tutti frutti. Al equipo azul le tocó la letra B y logró sumar seis puntos, mientras que el naranja trabajó con la letra C y alcanzó ocho. La competencia entró así en su tramo definitivo, con los dos cursos obligados a concentrarse y aprovechar cada oportunidad.

La última prueba fue la lluvia de preguntas, un desafío que exigió rapidez, memoria y coordinación entre los compañeros. La Escuela Boero respondió siete preguntas correctamente, mientras que la Normal de Jáchal consiguió doce aciertos. Esa diferencia terminó de definir un encuentro que había arrancado igualado y que se resolvió recién en los últimos minutos.

Finalmente, el marcador quedó 27 a 21 a favor del equipo naranja, que se quedó con la victoria tras una competencia en la que ambos cursos demostraron sus conocimientos y capacidad para trabajar en equipo.

De esta manera, la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, de Jáchal, con su 5.º 2.ª, avanzó a los octavos de final de UPD y continúa en carrera por el desafío.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.