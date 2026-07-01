La competencia de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE volvió a demostrar que el conocimiento y el trabajo en equipo pueden regalar definiciones inolvidables. En esta oportunidad, estudiantes de Capital y Pocito protagonizaron uno de los enfrentamientos más parejos de la temporada, con respuestas acertadas, momentos de tensión y una definición que recién llegó sobre el cierre del programa.

Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, 5to 2da, Capital Y Escuela Secundaria José Rudecindo Rojo, 5to 1ra, Pocito. FOTO HUARPE.

Desde el primer bloque quedó claro que ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a regalar puntos. Cada consigna fue respondida con rapidez y precisión, manteniendo el marcador ajustado durante toda la emisión y obligando a esperar hasta los últimos minutos para conocer quién avanzaría en la competencia.

Dos cursos con historias que los representan

El equipo azul estuvo integrado por 5º 2ª del Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, de Capital, acompañado por el profesor Juan Manuel Garrido y representado por María Paz Rodríguez y Máximo Almeida. Sus compañeros se definen como una verdadera familia y aseguran que los tradicionales partidos de truco al terminar las clases son uno de los momentos que más disfrutan juntos. Sin embargo, también atravesaron situaciones difíciles. La más significativa fue cuando una compañera, Ludmila, debió viajar a Buenos Aires para recibir tratamiento por un problema de salud. Frente a esa realidad, el curso se organizó para colaborar económicamente y acompañarla durante todo el proceso, un gesto que fortaleció aún más la unión del grupo.

Del otro lado estuvo el equipo naranja, integrado por 5º 1ª de la Escuela Secundaria José Rudecindo Rojo, de Pocito, junto a la profesora Rocío Sánchez y las alumnas Narela Salinas y Valentina Cortínez. Se describen como un curso alegre, divertido y "un poco loco". Entre los momentos más complejos que recuerdan mencionan la partida de una profesora de Psicología que dejó una huella importante en el grupo. Mientras transitan el último año, coinciden en que lo que más van a extrañar será compartir las jornadas y las bromas con sus compañeros.

Con ese espíritu, ambos equipos enfrentaron cada desafío del programa, demostrando preparación y ganas de representar de la mejor manera a sus escuelas. El intercambio de respuestas mantuvo la incertidumbre durante toda la competencia y convirtió cada pregunta en una oportunidad para inclinar una balanza que parecía no moverse.

Recién en la recta final llegó el momento decisivo. El equipo azul consiguió responder correctamente todas las materias propuestas por UPD Unidos por el Desafío, una actuación perfecta que terminó marcando la diferencia y le permitió quedarse con la victoria frente al conjunto de Pocito, coronando una participación que combinó conocimiento, concentración y un gran trabajo en equipo.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.