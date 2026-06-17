Dos cursos, dos realidades y una misma ilusión. El escenario de UPD de GRUPO HUARPE volvió a entregar una definición cargada de tensión, donde cada respuesta valió oro y donde el pase a la siguiente instancia quedó pendiente hasta los últimos segundos del programa.

Por un lado, estuvo la EPET N°4, 5° 7ª de Capital, representada por Paloma Guadalupe Balmaceda y Camila Analuz Dojorti, acompañadas por la profesora Daniela Elías. Del otro, el Colegio Provincial Barrio Parque Rivadavia Norte, 5° 2ª de Rivadavia, con Marlene Núñez y Valentina Quiroga junto a la docente Emilia del Carmen Soria Acosta.

EPET N°4, 5to 7ma, Capital y Colegio Provincial Barrio Parque Rivadavia Norte, 5to 2da, Rivadavia. FOTO HUARPE.

Desde el arranque, ambos equipos demostraron que habían llegado preparados. Las preguntas comenzaron a repartirse entre deportes, lengua, historia, arte y geografía, en una competencia que mantuvo la paridad durante gran parte del juego.

Mientras las estudiantes de la EPET mostraban seguridad en áreas vinculadas a su formación técnica, el equipo de Rivadavia apostaba a la confianza de un grupo pequeño pero muy unido. Cada punto obtenido generaba festejos y también algo de nervios, porque nadie lograba despegarse definitivamente en el marcador.

Dos cursos, dos historias

La EPET N°4 llegó al programa con una fuerte identidad construida alrededor del compañerismo. Aunque reconocen que suelen dividirse en distintos grupos dentro del curso, destacan que siempre encuentran la forma de trabajar juntos cuando hace falta.

Del otro lado, el Colegio Provincial Barrio Parque Rivadavia Norte tiene una particularidad difícil de igualar: son apenas seis alumnos. Esa condición los convirtió en un curso muy unido, al punto de haber defendido su permanencia juntos cuando existió la posibilidad de ser distribuidos en otras divisiones.

La competencia avanzó con momentos de aciertos, errores y hasta algunos debates internos que terminaron siendo tan protagonistas como las propias preguntas. Con el correr de los bloques, la diferencia en el marcador era mínima y todo indicaba que el desenlace llegaría sobre el cierre.

La última ronda encontró a ambos equipos con posibilidades concretas. Una respuesta equivocada dejó abierta la puerta para una remontada y toda la atención se trasladó a la pregunta final.

El tema fue geografía. La consigna parecía sencilla, pero bajo la presión de las cámaras y con el pase en juego, la respuesta generó una discusión inmediata entre los representantes del equipo naranja. Mientras una integrante sostenía una opción con firmeza, su compañero insistía en otra alternativa y pedía que confiaran en él.

Finalmente, eligieron una respuesta incorrecta.

Ese error terminó inclinando la balanza y selló la clasificación de la EPET N°4 de Capital, que avanzó a la siguiente etapa de UPD 2026. Las representantes del equipo azul celebraron emocionadas el resultado, mientras que el curso de Rivadavia se quedó con la sensación de haber estado a una sola respuesta de seguir en carrera.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Quedan pocos cupos: anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd.