El presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), Fernando Godoy, criticó duramente la falta de comunicación de la empresa Challenger Gold con los proveedores locales durante el proceso de suspensión del transporte de mineral desde Hualilán hacia la planta de Casposo. En una entrevista con Radio Mitre San Juan, Godoy señaló que la decisión de la minera dejó a varias pymes con camiones parados y sin previsibilidad.

"Si vos tenés buena comunicación, tenés previsibilidad. No existe el negocio sin comunicación. Nosotros somos pymes, tenés un músculo económico-financiero que es muy limitado. Vos cuando te metés a comprar camiones que valen 200.000, 250.000 dólares o más, los vas apalancando, convencidos en el contrato, y un día te dicen que no", afirmó Godoy.

El dirigente gremial aseguró que la empresa no advirtió a los proveedores sobre el cambio de estrategia. "No lo sabían los proveedores. No lo da con comunicación. Tendría que haber dicho: 'Mirá, de acá al año '27 vamos a tratar de darle de baja al contrato'. Entonces el tipo te informa, pero no de un día para el otro donde no sabés qué hacer con los camiones, los pagos, los proveedores y etcétera", explicó.

La crítica a la doble vara

Godoy cuestionó lo que considera una diferencia de trato entre lo que se exige a los proveedores y lo que se permite a las operadoras. "Si los proveedores en vez de mandar tres camiones mandan uno, en vez de mandar tres mandan dos rotos, en vez de tomar una medida pacífica van y se ponen al frente de Hualilán y hacen un quilombo... ¿Qué diría la sociedad? 'Son agresivos, son proveedores que quieren siempre cazar en un zoológico'. Pero ahora cuando lo dice la minera, nada", reflexionó.

El presidente de Caprimsa también señaló que la falta de comunicación no es un hecho aislado. "Nunca nos han atendido. Por eso me quejo de la comunicación. Cuando nos han atendido, la comunicación es muy limitada", afirmó, al referirse a los intentos de la cámara por establecer un diálogo fluido con la operadora.

"¿Quién articula todo eso? Le vengo diciendo yo hace años. El articulador en toda la minería tiene que ser el Estado. El mineral y el recurso por derecho constitucional es sanjuanino. Ellos están con una guía donde tienen miles de regulaciones. Una es que el Estado los tiene que controlar, y acá no hablemos de policía; es sentarlos en la mesa en términos educados, coherentes, y decir: 'Primero está la provincia de San Juan, segundo está la minería y el bienestar'", sostuvo.

El dirigente gremial advirtió que la minería se hace para el bienestar de la sociedad en su conjunto. "Si no, ¿para qué vamos a hacer minería?", se preguntó.

La Ley de Proveedores no es suficiente

Consultado sobre si la Ley de Desarrollo Local Minero podría blindar a los proveedores ante este tipo de situaciones, Godoy fue cauto. "Va a ayudar, pero no al 100%. Te va a ayudar y te va a complementar", afirmó.

El dirigente puso como ejemplo las exigencias de las grandes licitaciones actuales. "¿Qué pasa con las licitaciones ahora, por ejemplo, de transporte que te pide Vicuña? Te pide todos los vehículos 0 km, que vos ya los tenés que tener. Vos siempre tenés que estar como proveedor invirtiendo, apalancándote. Pero mañana te cortan el contrato, y mi pregunta es: ¿qué hace el proveedor? ¿En qué condición queda?", cuestionó.

"La operadora sigue, de hecho Hualilán sigue y va a seguir Vicuña, y de hecho Veladero sigue, pero el proveedor, el que tiene que mantener la familia, las familias que son los empleados, el predio, los gastos, los impuestos... ¿A ese quién lo defiende?", sentenció Godoy.