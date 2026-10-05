Capturaron a un prófugo del Penal tras dos años de intensa búsqueda

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste recapturaron en la Villa Chacabuco a Alfredo Sebastián Velázquez, un peligroso delincuente que permanecía prófugo desde hacía casi dos años. El sujeto quebrantó los beneficios del régimen de semilibertad que le otorgó la justicia y desde el 20 de febrero de 2025 registraba pedido de captura por rebeldía.

Al ser interceptado en la vía pública por los uniformados, Alfredo Sebastián Velázquez intentó violentar la detención lanzando golpes de puño y propinando patadas contra el móvil policial. El delincuente adoptó una actitud hostil y agredió físicamente al personal interviniente.

El prontuario de Alfredo Sebastián Velázquez registra ingresos al penal desde el año 2008 por delitos contra la propiedad y robos agravados. Su condena más severa incluye una pena por tentativa de homicidio contra un funcionario público y uso de armas de fuego aptas para el disparo, habiendo transitado condenas previas mayores a 6 años de prisión.

Tras la violenta aprehensión, las autoridades policiales entablaron comunicación con la Secretaría del Juzgado de Ejecución Penal para dar cuenta del procedimiento realizado. La magistrada interviniente ordenó el traslado inmediato de Alfredo Sebastián Velázquez al Servicio Penitenciario Provincial ubicado en el departamento Chimbas para que cumpla su condena.