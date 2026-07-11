Un narcotraficante mexicano de 48 años, que tenía un pedido de captura internacional emitido por Estados Unidos a través de una notificación roja de Interpol, fue detenido en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). El sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso para su extradición.

La detención fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Federal, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Dirección Nacional de Migraciones, organismos que detectaron el ingreso del hombre al país el pasado 8 de julio en un vuelo procedente de México.

Tras recibir la alerta, los investigadores realizaron distintas tareas de inteligencia que permitieron localizar al prófugo en el lobby de un hotel ubicado sobre la avenida Macacha Güemes al 300, donde finalmente fue arrestado sin que se registraran incidentes.

De acuerdo con la información oficial, el detenido fue identificado como Aguirre Covarrubias, quien es requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois, en Estados Unidos, por delitos vinculados con la posesión, distribución y comercialización de estupefacientes.

La investigación judicial señala que el acusado habría participado en una maniobra relacionada con la comercialización de más de diez kilogramos de cocaína, cuyo valor fue estimado en unos 285.000 dólares, en una causa iniciada en 2016.

Según precisó la SIDE, el imputado había recuperado la libertad bajo fianza, pero posteriormente incumplió las condiciones impuestas por el tribunal estadounidense y permanecía prófugo desde 2017, motivo por el cual se emitió una notificación roja de Interpol para lograr su captura internacional.

Antes de concretar el procedimiento, las autoridades argentinas verificaron la identidad del sospechoso con sus pares estadounidenses y confirmaron la vigencia del requerimiento judicial.

Tras su detención, el hombre quedó alojado a disposición de la Justicia Federal argentina, que deberá intervenir en el trámite de extradición solicitado por Estados Unidos.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la Secretaría de Leandro Noguera, mientras continúan las actuaciones vinculadas al proceso judicial internacional.