El autódromo El Zonda-Eduardo Copello volvió a ser escenario de una jornada especial de automovilismo, con las competencias del TC2000, Top Race y Fiat Competizione. Los cerros del histórico circuito sanjuanino se llenaron de público para acompañar las carreras y el homenaje a Henry Martin.

Uno de los principales protagonistas fue Lucas Carabajal, quien se quedó con la octava fecha del TC2000. El piloto chaqueño consiguió su primera victoria en la categoría al imponerse en la “Carrera Homenaje a Henry Martin”.

Carabajal ganó y Martin terminó 12°

Carabajal ganó al volante de un Volkswagen Nivus del Halcón Motorsport y consiguió un resultado especial en el circuito sanjuanino. Franco Vivian, con un Chevrolet Tracker, terminó segundo, mientras que Matías Rossi, con un Toyota Corolla Cross, completó el podio.

En la misma competencia, Henry Martin regresó a correr ante su público con un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport y terminó en el 12° puesto. El sanjuanino, campeón del TC2000 en 1997, fue uno de los grandes protagonistas de una jornada que llevó su nombre.

Flaqué festejó ante su gente

En el Top Race, Fabián Flaqué se quedó con la final disputada en El Zonda y celebró ante la multitud que acompañó la jornada. El piloto sanjuanino aprovechó un incidente entre Nereo Queijeiro y Marcelo Ciarrocchi para tomar la punta y sostenerla hasta la bandera a cuadros.

La carrera tuvo 18 vueltas y Flaqué terminó primero con una diferencia de 1.007 segundos sobre Queijeiro. Juan Pablo Traverso completó el podio a 1.377 segundos del ganador.

Naranjo remontó hasta el segundo puesto

Joaquín Naranjo también tuvo una jornada destacada en la Fiat Competizione. El piloto sanjuanino largó desde el último lugar después de los problemas mecánicos que había sufrido durante el sábado y consiguió remontar hasta finalizar segundo.

Naranjo avanzó posiciones durante la competencia y terminó peleando por los primeros lugares. El resultado le permitió subir al podio ante el público sanjuanino que acompañó la jornada en los cerros de El Zonda.

El homenaje a Henry Martin

El regreso de Henry Martin fue uno de los grandes atractivos de la jornada en el histórico circuito. El sanjuanino había sufrido un golpe durante el segundo entrenamiento del sábado, cuando perdió el control del auto en el sector del rulo y terminó contra el muro.

Los daños le impidieron participar de la clasificación y obligaron al equipo Corsi Sport a trabajar para reparar el Toyota Corolla Cross. Finalmente, Martin pudo disputar la carrera homenaje, terminó 12° y completó su regreso ante el público sanjuanino.