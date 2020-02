Carbap prevé que esta semana "se pone fecha" a "un cese de comercialización" del campo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, afirmó hoy que durante esta semana las entidades rurales que conforman la Mesa de Enlace definirán "un cese de comercialización" en protesta por la presión impositiva.



"Desde las entidades hemos aguardado lo suficiente y me parece que esta semana se define un cese de comercialización sin ninguna duda", indicó de Velazco en diálogo con radio LED.



Según el dirigente rural "esta semana se pone fecha. Vamos sin lugar a dudas a un cese de comercialización, porque el Gobierno ni contesta".



Evaluó que desde el ruralismo "se actuó en forma prudente", pero sostuvo que "el Gobierno hace oídos sordos a los pedidos del campo, que no es solo retenciones, sino por la presión impositiva en general".



De Velazco explicó que los delegados de Carbap llevarán la iniciativa al Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que se reúne mañana y del que forman parte.



"Me da la sensación de que CRA la va a llevar (a la propuesta) a la Mesa de Enlace y me parece que va a haber consenso", de Federación Agraria (FAA), Sociedad Rural (SRA) y de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), entidades que la componen junto a CRA.



Subrayó que "nadie le pide al Gobierno que proponga una decisión intempestiva, que de un día para el otro elimine todo", pero remarcó que los productores esperan "sí una señal, un reconocimiento de que las retenciones son algo malo y que atentan contra la producción.



Al respecto, de Velazco indicó que "caería muy bien una promesa de un cronograma de eliminación de las retenciones".