El traslado de presos desde la cárcel de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz dejó al descubierto el deterioro de algunos pabellones del histórico penal porteño. Las primeras imágenes difundidas muestran paredes con humedad, pintura descascarada, agujeros y cables expuestos, además de camas que no tenían colchones adecuados.

En varios sectores, las cuchetas contaban con retazos de goma espuma en lugar de colchones completos. Las fotografías también exhiben problemas de higiene y daños en la infraestructura, que quedaron a la vista a medida que comenzaron a vaciarse las instalaciones.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) inició el operativo el domingo 11 de octubre, cuando trasladó a los primeros 326 internos. El procedimiento continuó durante el lunes, en el marco del plan para reubicar progresivamente a los aproximadamente 1.500 detenidos alojados en Devoto.

Los pabellones de la cárcel de Villa Devoto quedaron expuestos en imágenes que muestran problemas de infraestructura y condiciones de higiene. (Foto: TN)

Un operativo con custodia y controles sanitarios

El Ministerio de Seguridad calificó el procedimiento como un operativo histórico y de gran magnitud, organizado con medidas de seguridad y coordinación entre distintas fuerzas.

La logística incluyó 3.000 bolsones precintados para guardar las pertenencias de los internos, seguimiento de los vehículos mediante GPS e identificación con pulseras con códigos QR. También se implementó un sistema de triaje médico para evaluar a los detenidos y organizar su traslado. Según la información oficial, los primeros en ser trasladados fueron internos con problemas de salud.

Para coordinar el procedimiento se conformó un comando unificado integrado por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Además, se instalaron 224 teléfonos públicos y se habilitó un canal de consultas por WhatsApp.

Cómo es el nuevo penal de Marcos Paz

El complejo penitenciario de Marcos Paz fue construido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un predio de 80 hectáreas y entregado a la Nación mediante un acta de recepción provisoria firmada por autoridades nacionales y porteñas.

El establecimiento cuenta con cuatro unidades de alojamiento y capacidad para alrededor de 2.240 internos. También dispone de sectores destinados a salud, educación y visitas, además de un doble anillo de seguridad.

Una vez finalizado el traslado desde Devoto, el plan contempla llevar a otros 350 detenidos que actualmente se encuentran alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición de la Justicia nacional.

El proceso busca desocupar definitivamente el penal de Villa Devoto, un reclamo histórico de los vecinos de la zona. Sin embargo, el operativo también generó cuestionamientos vinculados con las condiciones de los traslados y el cumplimiento de los protocolos penitenciarios.