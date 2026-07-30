El tránsito sobre el anillo interno de la avenida Circunvalación se vio afectado este jueves por la mañana por un camión que perdió parte de la carga que transportaba, compuesta por leños de madera.

De acuerdo con la información brindada por Vialidad Nacional, la caída del material obligó a interrumpir la circulación vehicular para evitar nuevos incidentes y permitir el trabajo de los equipos encargados de despejar la calzada.

Como consecuencia del operativo, los vehículos que circulaban por el sector fueron desviados hacia calle General Acha, mientras personal de Vialidad y otros organismos trabajaban para retirar la madera y restablecer las condiciones de seguridad en la vía.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal apostado en la zona para agilizar el tránsito y evitar demoras.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas ni sobre la participación de otros vehículos en el incidente. Tampoco trascendieron las causas por las que el camión perdió parte de su carga.

Desde Vialidad Nacional indicaron que las tareas de limpieza y remoción continuarán hasta liberar completamente el anillo interno y normalizar la circulación vehicular. Mientras tanto, recomendaron optar por vías alternativas para evitar congestionamientos en uno de los principales accesos de la ciudad.