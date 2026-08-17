Carina Zampini y Sebastián Estevanez volvieron a ponerse en la piel de Victoria Bandi y Marcos Guerrero, la recordada pareja de Dulce Amor. A 13 años del final de la exitosa novela de Telefe, los actores protagonizaron un inesperado reencuentro durante La Peña de Morfi que despertó la nostalgia de los fanáticos.

La escena comenzó mientras Diego Leuco intentaba comunicarse con Zampini, quien aparentemente estaba demorada y todavía no había llegado al estudio. “¿Dónde estás? Estás demorada”, le decía el conductor mientras el resto del equipo esperaba su llegada.

Sin embargo, todo formaba parte de una puesta en escena. Sebastián Estevanez apareció al volante de un auto nuevamente convertido en Marcos Guerrero, el personaje que interpretó en Dulce Amor. A su lado estaba Zampini, retomando el papel de Victoria Bandi.

El momento permitió recrear la química de una de las parejas más populares de la televisión argentina. En la ficción, Marcos era un expiloto de automovilismo que terminó trabajando como chofer de Victoria, una empresaria de carácter fuerte y distante. Con el paso de los capítulos, la relación laboral se transformó en una historia de amor que conquistó al público.

El reencuentro tuvo además un marco especial: se produjo durante la celebración por los diez años de La Peña de Morfi. La aparición de Estevanez sorprendió al público presente en el estudio y terminó con una ovación.

De esta manera, Zampini y Estevanez volvieron por unos minutos a ser Victoria y Marcos y apelaron directamente a la nostalgia de quienes siguieron Dulce Amor. La dupla recuperó una historia que marcó sus carreras y que, más de una década después de su despedida, continúa siendo recordada por los seguidores de la ficción argentina.