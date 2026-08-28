Tras el devastador incendio registrado en Pocito, Cáritas Santa Bárbara puso en marcha una colecta solidaria para asistir a las cerca de 20 viviendas afectadas y alrededor de 60 damnificados. Además de recibir donaciones, la institución se encarga de preparar alimentos para las familias.

Gloria Rodríguez, directora de Cáritas Santa Bárbara, contó a DIARIO HUARPE que actualmente la colecta necesita principalmente alimentos, colchones, mantas y aportes económicos. Además, aclaró que ya no requieren ropa debido a la enorme respuesta de los sanjuaninos: recibieron tantas prendas que se quedaron sin espacio para almacenarlas y clasificarlas.

La campaña también recibe dinero, que se utiliza para comprar los productos que hacen falta y sostener las comidas de los damnificados. De esta manera, las donaciones permiten organizar la asistencia de acuerdo con las necesidades que van surgiendo. Este jueves, por ejemplo, Cáritas quedó a cargo de preparar la cena para las familias afectadas.

La preparación de los alimentos se concentra en la capilla Nuestra Señora de Andacollo, ubicada en la zona afectada. Allí, integrantes de la parroquia y voluntarios organizan el desayuno, la merienda y la cena. “Hoy hemos decidido hacer arroz debido a que nos donaron carne molida, y esta tarde se les dio chocolate a los niños. Viendo según las donaciones, vamos comprando lo que falta”, detalló Rodríguez.

La respuesta de los sanjuaninos fue inmediata. “Es una bendición porque inmediatamente la gente respondió al llamado”, destacó la directora. La cantidad de elementos recibidos fue tal que durante la jornada incluso hicieron falta más voluntarios para ordenar y clasificar las donaciones.

Rodríguez recordó que la campaña comenzó mientras todavía se combatían las llamas. En ese momento, las primeras necesidades fueron agua potable y barbijos, pero luego la ayuda se amplió ante la magnitud de las pérdidas. “Empezamos con la campaña, viendo primero las necesidades como agua potable y barbijos. Ahí iniciamos la colecta de las cosas más necesarias, como también dinero, porque esa gente se quedó sin nada”, explicó.

Por otro lado, según un relevamiento de la Secretaría de Promoción Social del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, algunas de las familias afectadas encontraron alojamiento en viviendas de familiares, mientras que otras decidieron permanecer en los terrenos donde estaban sus casas. Ante esta situación, desde el Ministerio asistieron a quienes permanecen en el lugar con colchones, frazadas y otros elementos necesarios.

La campaña continuará mientras las familias necesiten asistencia. “Todo lo que más podamos ayudar, mientras tengamos recursos vamos a ayudar”, sostuvo Rodríguez. Mientras avanza la asistencia estatal, Cáritas mantiene su tarea enfocada en cubrir las necesidades inmediatas y garantizar la alimentación de los damnificados.

Cómo ayudar

Quienes quieran colaborar con las familias afectadas pueden acercar mercadería, colchones y mantas a la Parroquia Santa Bárbara. También se reciben aportes económicos. Para coordinar las donaciones o solicitar información, pueden comunicarse al 264 4033115.