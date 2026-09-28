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Cáritas pide donaciones en San Juan para familias afectadas por incendios
POR REDACCIÓN
Cáritas lanzó una campaña urgente en Argentina para colaborar con las familias afectadas por los incendios. En San Juan, la organización solicita donaciones de distintos elementos para asistir a quienes atraviesan esta situación.
Entre los productos que se necesitan se encuentran pañales para niños y adultos, alimentos no perecederos, zapatillas de los números 28 al 45, elementos de cocina y útiles escolares.
Dónde acercar las donaciones
Uno de los puntos de recepción es la sede de Cáritas San Juan, ubicada en Güemes 936 (Sur), entre Belgrano y Mariano Moreno, en Capital. Allí se reciben donaciones de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30.
También habrá un punto de recepción en Cáritas Nuestra Señora del Valle, ubicado en Libertador y Balcarce, en Santa Lucía. En este lugar se podrán acercar donaciones el martes 29, de 17:30 a 19:30.
También se puede colaborar con dinero
Quienes quieran colaborar también pueden realizar una donación de dinero a través del alias CARITAS.SAN.JUAN. Desde Cáritas remarcaron el sentido solidario de la campaña con el mensaje: “Tu solidaridad es esperanza”.