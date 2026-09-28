Cáritas lanzó una campaña urgente en Argentina para colaborar con las familias afectadas por los incendios. En San Juan, la organización solicita donaciones de distintos elementos para asistir a quienes atraviesan esta situación.

Entre los productos que se necesitan se encuentran pañales para niños y adultos, alimentos no perecederos, zapatillas de los números 28 al 45, elementos de cocina y útiles escolares.

Dónde acercar las donaciones

Uno de los puntos de recepción es la sede de Cáritas San Juan, ubicada en Güemes 936 (Sur), entre Belgrano y Mariano Moreno, en Capital. Allí se reciben donaciones de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30.

También habrá un punto de recepción en Cáritas Nuestra Señora del Valle, ubicado en Libertador y Balcarce, en Santa Lucía. En este lugar se podrán acercar donaciones el martes 29, de 17:30 a 19:30.

También se puede colaborar con dinero

Quienes quieran colaborar también pueden realizar una donación de dinero a través del alias CARITAS.SAN.JUAN. Desde Cáritas remarcaron el sentido solidario de la campaña con el mensaje: “Tu solidaridad es esperanza”.