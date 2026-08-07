Cáritas recibe mercadería, ropa y juguetes durante la celebración de San Cayetano

La celebración de San Cayetano volvió a reunir a cientos de fieles en la provincia y, como cada año, la solidaridad también tuvo un lugar central. En la parroquia donde se realizan las actividades religiosas, Cáritas recibe donaciones de pan, ropa, mercadería y juguetes que serán destinadas a familias que atraviesan situaciones de necesidad.

Verónica Gil, coordinadora general de Cáritas, explicó a DIARIO HUARPE que durante la jornada del santo patrono del pan y del trabajo se incrementa la llegada de personas y, con ello, también las colaboraciones de la comunidad.

El pan por promesa y la solidaridad de los fieles

Una de las tradiciones más arraigadas de San Cayetano es la entrega de pan como símbolo de agradecimiento y pedido de trabajo. Según explicó Gil, esa sigue siendo la principal donación que reciben durante la celebración, aunque también llegan otros elementos destinados a la asistencia social. “La gente en realidad trae más pan por promesa, pero bueno, se reciben donaciones de ropa, de mercadería, porque acá funciona Cáritas también”, señaló la coordinadora.

Además, durante esta fecha especial la organización impulsa una colecta de juguetes para poder acompañar a niños de familias que necesitan apoyo. “Ahora estamos con colecta de juguetes y bueno, algo nos está llegando. En el transcurso del día, según las misas, cuando más aglomeración de gente tenemos, es cuando recién empiezan a llegar las donaciones”, explicó.

La procesión, el momento de mayor convocatoria

Desde Cáritas indicaron que esperan una importante participación de fieles durante toda la jornada, especialmente durante la procesión prevista para la tarde. “La de las 16, que es la procesión, es cuando más gente tenemos. Este es el Día del Santo, así que estamos siempre a la expectativa de mayor gente”, comentó Gil.

Las donaciones de pan serán entregadas durante las misas, mientras que la ropa y otros elementos serán destinados a vecinos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Las donaciones del pan se entregan en el transcurso de las misas y las donaciones de ropa se la entrega la gente que realmente lo necesita, más carenciada, porque estamos en una zona bastante amplia, rodeada de muchos barrios necesitados”, detalló.

Cómo colaborar durante todo el año

Más allá de la fecha puntual de San Cayetano, Cáritas mantiene espacios de recepción de ayuda durante la semana para continuar acompañando a las familias.

La organización recibe a quienes quieran acercar donaciones los viernes de 15 a 17 horas y también los domingos durante la misa de 9 a 10.

Además, desde la institución ya trabajan en una nueva propuesta solidaria para los próximos días. “Estamos pensando hacer un chocolate y también bienvenida sea cualquier donación, juguete, leche, facturas, lo que puedan colaborar, será bienvenida”, expresó Gil.

La celebración de San Cayetano volvió a combinar fe y solidaridad, con cientos de personas que además de acercarse a agradecer o pedir por trabajo, colaboran para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.