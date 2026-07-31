El voluntariado joven se convirtió en uno de los principales motores de renovación de Cáritas San Juan. La institución, históricamente integrada, mayormente, por personas mayores de 55 años, incorporó en los últimos años una nueva generación de colaboradores que hoy participa en cerca del 70% de los equipos parroquiales de la provincia.

El director de Cáritas San Juan, Alejandro Quiroga, destacó el cambio y aseguró que representa una garantía para la continuidad del trabajo solidario. "Gracias a Dios estamos atravesando un momento de mucha renovación en nuestros equipos parroquiales", expresó.

Los jóvenes impulsan la renovación de Cáritas San Juan. (Gentileza)

Según explicó, el proyecto "Jóvenes en Cáritas" permitió convocar a nuevas generaciones para involucrarse en las distintas acciones que desarrolla la organización durante todo el año.

"Pensamos que ahí está el futuro de nuestra institución. Queremos sembrar esa semilla de la solidaridad y la generosidad en los jóvenes, porque ellos son el futuro de nuestra provincia y también de Cáritas", afirmó.

Quiroga sostuvo que esta incorporación permitió impulsar nuevas iniciativas y ampliar la presencia territorial de la organización, con mayor participación en campañas solidarias y tareas comunitarias en distintas parroquias y capillas.

Además de colaborar en la asistencia a familias vulnerables, los jóvenes participan en campañas de abrigo, recolección de alimentos, ayuda ante emergencias climáticas y capacitaciones para actuar en situaciones de riesgo, en coordinación con organismos como Bomberos y Cruz Roja.

La colecta en San Juan y su crecimiento

El fortalecimiento del voluntariado coincidió con un importante crecimiento de la Colecta Anual de Cáritas 2026. En San Juan se reunieron $66.204.013, frente a los $42.000.000 obtenidos durante la edición 2025, lo que representa un incremento del 57,6%.

Campaña y participación joven en la provincia se hacen notar. (Gentileza)

A nivel nacional, la campaña solidaria, realizada bajo el lema "70 años alentando la esperanza", alcanzó una recaudación de $4.670.002.407, un 53,9% más que el año anterior.

Quiroga aseguró que los resultados generan optimismo, especialmente por el contexto económico que atraviesan muchas familias.

"La colecta siempre nos sorprende y nos llena de alegría porque nos permite seguir desarrollando nuestra tarea solidaria", indicó.

El director recordó además que la ayuda no finaliza con la colecta anual. Cáritas mantiene habilitados durante todo el año los canales de donación mediante transferencias bancarias y Mercado Pago, además de activar campañas especiales para asistir a familias afectadas por incendios, fenómenos climáticos u otras emergencias.

Más presencia en el territorio

El director también destacó el crecimiento de la presencia territorial en parroquias y capillas de toda la provincia, impulsada por el trabajo conjunto con sacerdotes, párrocos y vicarios.

Los jóvenes impulsan la renovación de Cáritas San Juan. (Gentileza)

Según explicó, varias parroquias céntricas colaboran permanentemente con comunidades de menores recursos mediante campañas solidarias destinadas a Cáritas ubicadas en zonas alejadas o de frontera.

En ese sentido, recordó que recientemente concluyó una campaña de recolección de ropa de abrigo que superó las expectativas debido a la gran cantidad de donaciones recibidas.

Los jóvenes impulsan la renovación de Cáritas San Juan. (Gentileza)

"Nos hemos visto muy abordados con las donaciones. Eso demuestra que la solidaridad de los sanjuaninos sigue muy presente", puntualizó.

Además de las campañas programadas, la organización activa operativos especiales cuando se producen emergencias, como incendios, temporales o situaciones que dejan familias sin recursos.

En ese marco, Quiroga adelantó que actualmente Cáritas trabaja junto a organismos como Cruz Roja y Bomberos en tareas de capacitación y prevención ante la posible llegada del fenómeno de El Niño en agosto, durante el cambio hacia la primavera.

"Estamos activando nuestros protocolos para poder acompañar a la comunidad cuando sea necesario, tanto con asistencia material como con apoyo a las familias afectadas", concluyó.