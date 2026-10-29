Cáritas San Juan lanzó el Bono Solidario Pro Canastas Navideñas, una iniciativa destinada a reunir fondos para acompañar a las familias que más lo necesitan durante las fiestas de fin de año. La propuesta busca que más personas puedan acceder a una canasta navideña y celebrar la Navidad con dignidad y esperanza.

El bono tiene un valor de $5.000 y quienes participen tendrán la posibilidad de ganar uno de los 10 premios previstos. El sorteo se realizará el sábado 19 de diciembre de 2026, a través de la Quiniela Vespertina.

Desde la organización destacaron que la campaña apunta a transformar la colaboración de la comunidad en ayuda concreta para quienes atraviesan mayores dificultades económicas. En ese sentido, remarcaron que cada aporte representa una oportunidad para compartir alimentos y acompañar a otras familias en una fecha especial.

Una campaña para compartir la Navidad

La iniciativa invita a la comunidad sanjuanina a sumarse mediante la compra de un bono solidario. El objetivo es colaborar con la preparación de canastas navideñas para que más hogares puedan contar con alimentos y vivir las celebraciones de fin de año.

“Cada bono es mucho más que una oportunidad de ganar: es un gesto de solidaridad que nos ayuda a compartir el pan y la esperanza con quienes más lo necesitan”, expresaron desde Cáritas San Juan en la presentación de la campaña.

La propuesta se suma a las acciones solidarias que buscan fortalecer el acompañamiento a las familias vulnerables durante las fiestas, una época en la que la ayuda comunitaria cobra especial importancia.